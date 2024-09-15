9月中才拿第2勝　陳克羿：變化球控制沒去年好

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿15日6比2擊退富邦悍將，樂天投手陳克羿繳出6局失1分好投，賽後陳克羿認為，「危機處理比之前好很多。」



▲陳克羿。（圖／樂天桃猿提供）

今天陳克羿完成6局，用了87球，59個好球，被擊出7支安打，投出1次三振，1次四壞球，2次觸身球，失掉1分非自責分，取得本季第2勝，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，陳克羿認為，「這兩場危機處理比之前好很多，不會想有人上壘，就急著要丟每一顆球，一顆一顆投，面對打者不會很急。」

去年整體表現不錯，單季拿到6勝，今年現在9月中才取得第2勝，陳克羿坦言，「今年算是大起大落，有時候狀況好，但沒辦法維持下去，希望後面可以維持下去。」

同時陳克羿也檢討，「今年變化球控制沒有去年那麼好，去年可以隨心所欲控制位置，今年就是差這個部份，最近有比較找回那個感覺。」

陳克羿表示，「上一場變化球控制沒有那麼好，就是用直球去跟打者對決，會比較閃躲，可能就會投得比較開，壞球越來越多。」

今天唯一失分是自己傳球失誤造成，陳克羿不好意思地說，「太急了，急著想要傳一壘，因為對方腳程都很快，急著想要傳一壘，結果沒拿好，但是有把局數吃完，至少有把自己的工作完成。」