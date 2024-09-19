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U18亞青中華隊成功奪冠　最新棒球世界排名站上第2

▲▼2024U18亞青錦標賽，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）
▲亞青中華隊奪冠。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／綜合報導

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽奪冠，根據世界棒壘球總會官網公布最新世界排名，中華隊上升1個名次，變成世界第2，而U23世界盃奪冠的日本隊，則是穩居第1。

日本隊在U23世界盃以5比0打敗波多黎各隊，鞏固世界第一，繼U15世界盃、U18世界盃、世界12強賽、世界棒球經典賽和2020年東京奧運都拿過冠軍。

連同布拉格棒球週、U18世界盃、2025年美洲預選賽、亞洲U18錦標賽以及 U23世界盃，更新世界排名積分，日本獲得5756分，穩居世界排名第1，從2018年以來一直保持第1。

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波多黎各隊在U23世界盃拿到亞軍，排名上升2位，以3122分排在第8位，寫下隊史最高。

U23世界盃拿到季軍的尼加拉瓜隊，排名上升1位到第16位，首次參加U23棒球世界盃的中國隊，最後獲得第4名，排名上升到第20名。

中華隊積分4118分，自2022年以來，首次排名提升到第2名，與墨西哥隊並列，委內瑞拉隊上升1位，也是隊史新高第4名。

美國隊積分3687分，排在第5名，薩爾瓦多隊從第69位上升到第61位，斯里蘭卡和哥斯大黎加，分別上升到第49位和第51位。

▲中華隊在世界棒球排名站上第二。（圖／取自WBSC官網）
▲中華隊在世界棒球排名站上第二。（圖／取自WBSC官網） 

關鍵字： 中華棒球

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