兄弟9局張仁瑋要命失誤　陳鏞基再見安助統一5連勝



▲陳鏞基。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅19日在台南主場面對中信兄弟，此役兩隊一路糾纏，第9局中信二壘手張仁瑋發生關鍵接球失誤，統一老將陳鏞基把握得點圈機會，揮出生涯第3支再見安打，終場4比3力克中信，打下5連勝。

遭遇中信兄弟洋投克迪（Kirk McCarty），第3局統一率先得分，許哲晏、邱智呈連續安打，攻上一、三壘，陳鏞基擊出左外野高飛犧牲打，有1分打點，接著林安可補上中外野安打，再打下1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但統一才領先沒有多久，4局上中信展開攻勢，宋晟睿擊出游擊方向內野安打，曾頌恩擊出左外野安打，下一棒王威晨擊出一壘滾地球，原本應該出局，但統一先發投手勝騎士（Mario Sanchez）卻發生接球失誤，讓對手攻上滿壘，後面被江坤宇敲出右外野安打，帶有2分打點，前5局兩隊打成平手。

宋晟睿4局上因被牽制球擊中頭部，第5局退場，根據中信兄弟球團表示，目前宋晟睿已送醫院急診，進一步治療與觀察。

中信第6局重啟攻勢，把握統一換投邱浩鈞控球不穩，岳東華遭到觸身球保送，張志豪、岳政華選到四壞球，陳俊秀擊出中外野高飛犧牲打，打下超前分。

6局下統一有所回應，中信換投王凱程，對陳聖平投出四壞球保送後，因肩膀緊繃退場，改由黃恩賜接手，不過先四壞球保送邱智呈，暴投讓陳聖平上到三壘，接著陳傑憲擊出二壘滾地球，藉由野手選擇上壘，有1分打點，統一扳平比數。

統一第9局有分數進帳，中信兄弟換投吳俊偉，邱智呈選到四壞球，陳傑憲擊出游擊滾地球，中信游擊手江坤與傳給二壘手張仁瑋，張仁瑋發生接球失誤，讓統一攻上一、三壘，最後陳鏞基敲出左外野再見安打，統一贏球後，全年勝率第一爭奪戰只差中信0.5場，中信下半季封王魔術數字停在M10。