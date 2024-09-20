陳冠宇出賽數創新高　忍不住誇獎王志煊



▲陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿左投陳冠宇今年表現穩定，同時出賽數已經是生涯單季新高，陳冠宇歸功於身體健康，原本擔心的肩膀沒有出狀況。

今年陳冠宇出賽48場，寫下返台後單季新高，戰績1勝1敗22中繼1救援成功，投了45.1局，被擊出36支安打，40次三振，19次四死球，防禦率2.18，WHIP值1.13。

談到本季目前表現，陳冠宇認為，「身體狀況都還不錯，今年比較順一點，做的東西都是一樣，防護員有幫忙照顧，有問題馬上就跟教練團溝通，最主要是身體健康。」

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陳冠宇坦言，「原本很擔心肩膀傷勢復發，去年有一陣子受到影響，目前已經突破職棒生涯單季最多出賽，要歸功教練團與防護員給我很好的出賽頻率與把關。」

雖然出賽數寫下個人單季最多，陳冠宇倒是特別提到今年已經出賽53場的隊友王志煊，他說，「王志煊真的比較辛苦，各種狀況都要準備，而且一切按部就班，即使出賽頻率高，還能夠保持狀態，真的蠻想誇獎。」

此外，陳冠宇表示，「控制好睡眠與營養，降低受傷機率，原本目標出賽比去年多，現階段已經達標，看能不能到球季結束前，投到50場，保持開心的心情，球隊多贏一點，維持身體狀況到球季結束，不受傷打到最後。」