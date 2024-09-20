運動雲

>

陳冠宇出賽數創新高　忍不住誇獎王志煊

▲樂天桃猿陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿左投陳冠宇今年表現穩定，同時出賽數已經是生涯單季新高，陳冠宇歸功於身體健康，原本擔心的肩膀沒有出狀況。

今年陳冠宇出賽48場，寫下返台後單季新高，戰績1勝1敗22中繼1救援成功，投了45.1局，被擊出36支安打，40次三振，19次四死球，防禦率2.18，WHIP值1.13。

談到本季目前表現，陳冠宇認為，「身體狀況都還不錯，今年比較順一點，做的東西都是一樣，防護員有幫忙照顧，有問題馬上就跟教練團溝通，最主要是身體健康。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠宇坦言，「原本很擔心肩膀傷勢復發，去年有一陣子受到影響，目前已經突破職棒生涯單季最多出賽，要歸功教練團與防護員給我很好的出賽頻率與把關。」

雖然出賽數寫下個人單季最多，陳冠宇倒是特別提到今年已經出賽53場的隊友王志煊，他說，「王志煊真的比較辛苦，各種狀況都要準備，而且一切按部就班，即使出賽頻率高，還能夠保持狀態，真的蠻想誇獎。」

此外，陳冠宇表示，「控制好睡眠與營養，降低受傷機率，原本目標出賽比去年多，現階段已經達標，看能不能到球季結束前，投到50場，保持開心的心情，球隊多贏一點，維持身體狀況到球季結束，不受傷打到最後。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳俊秀策動投手牽制「見怪不怪」　林泓育：敢不敢而已

陳俊秀策動投手牽制「見怪不怪」　林泓育：敢不敢而已

味全龍選秀新人今年不出賽　葉總有養成考量

味全龍選秀新人今年不出賽　葉總有養成考量

樂天安排張趙紘、曾冠傑守位　何品室融秋訓加練內野

樂天安排張趙紘、曾冠傑守位　何品室融秋訓加練內野

味全改派郭郁政戰樂天　葉總原先考慮2選1

味全改派郭郁政戰樂天　葉總原先考慮2選1

再見安幫獅隊贏下重要一戰　陳鏞基想法：不要輸給投手

再見安幫獅隊贏下重要一戰　陳鏞基想法：不要輸給投手

兄弟9局張仁瑋要命失誤　陳鏞基再見安助統一5連勝

兄弟9局張仁瑋要命失誤　陳鏞基再見安助統一5連勝

張育成開轟、羅戈7局無失分　富邦1比0送台鋼5連敗

張育成開轟、羅戈7局無失分　富邦1比0送台鋼5連敗

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　準備嬰兒車當伴手禮

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　準備嬰兒車當伴手禮

爭冠期盜壘不刻意　岳政華戰績優先：一定要百分百

爭冠期盜壘不刻意　岳政華戰績優先：一定要百分百

爆乳辣妹熱舞+舞獅團「恭喜返鄉」接麻吉出獄　法官不罰警要抗告

熱門新聞

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

2大谷翔平乾香檳慶祝打破不名譽紀錄

3快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

4快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

5大谷翔平50轟苦主投手脫帽致敬

最新新聞

1陳冠宇出賽數創新高　誇獎王志煊

2陳俊秀策動牽制　林泓育：敢不敢

3勇士2紙訓練營合約補強鋒線！

4味全新人今年不出賽　葉總有考量

5安排張趙紘、曾冠傑　何品加內野

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

#大谷翔平 跑出49盜追平教頭紀錄！ 離50轟50盜又更近一步

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366