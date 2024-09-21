張進德強化肌力保護　季後計畫找回旅美重訓模式



▲張進德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將捕手張進德今年受到傷勢困擾，大大影響出賽機會，季後強化身體是重要課題，張進德計畫重新找回以前的重訓方式。

今年張進德開季從一軍出發，不料才打1場，因為左手手腕不舒服下二軍，5月1日才回到一軍，但5月29日比賽中與跑者發生衝撞，傷到左手腕，隔天下二軍，7月13日重返一軍，8月9日因為腰部不適降二軍。

球季例行賽進入尾聲，張進德本季在一軍出賽26場，確定寫下生最少，61個打數，敲出15支安打，沒有全壘打，只有1分打點，打擊率0.246，上壘率0.313，長打率0.311。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張進德表示，「沒有達到預期，今年表現不好，球季也快結束，要在球季後好好加強，還是要往前看。」

今年被傷勢影響表現，張進德坦言，「季後好好思考，明年重新來過，看有什麼不足的地方，好好去準備，今年遇到蠻多傷勢，內心難免感到挫折，去年只下二軍一次，但今年因為受傷，上上下下很多次。」

張進德提到，「有時候想要做更多訓練或調整，但碰到身體不舒服，很難維持好的感覺，其中之前手腕的傷勢，影響揮棒延伸與揮棒速度。」

面對本季起起伏伏，張進德表示，「一直想要把自己調整好，只是沒有預期好，季後好好把肌力強化，重新找回以前旅美時期的重訓方式。」