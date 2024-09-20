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「贏球是最棒解藥」　古久保看林子偉開轟：太好了

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿20日7比1打敗味全龍，全年勝率穩住第3名，賽後樂天日籍總教練古久保健二直呼，「贏球是最棒的解藥。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／樂天桃猿提供）
▲古久保健二。（圖／樂天桃猿提供）  

近期味全15戰拿下11勝，不僅持續追趕中信兄弟，同時在全年勝率拉近與樂天距離，今天是本季雙方最後一場對戰，由樂天取得勝利。

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今天樂天贏球之後，全年勝率與味全拉開到4.5場勝差，被問到是不是壓力有稍微小一點，古久保健二坦言，「當然，不管是對誰，比賽有贏下來，贏球是最棒的解藥，因為昨天和本周二在台南的比賽，都不是那麼好，今天球員有轉換心情，有表現出來，大家都表現很好。」

此役樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發7.1局，用了94球，被擊出7支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，僅失1分自責分，收下本季第12勝，獲選單場最有價值球員。

本季魔神樂面對味全特別有壓制力，連同今天總計先發5場，全部拿到勝投，對戰防禦率僅僅0.74，古久保健二認為，「應該是直球與變速球的快慢搭配，加上今天張閔勛有好好觀察打者，今天配球配得很好。」

此外，林子偉繼7月28日後再度開轟，古久保健二觀察，「今天每個打席內容都還不錯，真的是太好了。」

關鍵字： 中職樂天桃猿影音

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