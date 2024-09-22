許願台北小巨蛋立碑　周思齊激勵學弟：努力練球好嗎？



▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟42歲外野手周思齊這兩天進行引退賽，今天賽後舉辦引退儀式，周思齊在致詞時提到，心中有個願望，想要在台北小巨蛋立一個碑。

這兩天周思齊在引退周出賽，今天3打數敲出1支安打，生涯累積1805支安打，144發全壘打，948分打點，打擊率0.307，上壘率0.375，長打率0.453。

今天賽後引退儀式，周思齊說到，「大家還記得台北棒球場嗎？台北大巨蛋前身就是台北棒球場，應該很多人不知道原址，就是現在的台北小巨蛋，乘載我們過去很多記憶，我在這邊有一個請求，我有很多政治界朋友，我心中有一個願望，我們可不可以在台北小巨蛋立一個碑，我來紀念這座球場，你們不會的話，我會！我的老師謝仕淵也會。」

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周思齊強調，「謝仕淵老師一直跟我講，如果有一天看到這些老球場，還有人在記憶他們，就像我們這些老OB球員一樣，還是希望你們可以記得我們。」

所以周思齊才說，「我把老學長都找來了，彭政閔也是不遠千里來到這裡，真的很謝謝恰哥，也很謝謝陳義信學長，小時候摸我的頭跟我說，你不是天才，他應該忘記了，但是他有對我笑，就是這個笑讓我徹底淪陷。」

今天引退儀式找了不少老隊友來共襄盛舉，周思齊則說，「應該很多人不知道我為什麼要找這些老學長，就像我剛說的，因為我們就是兄弟，兄弟齊心，大家都愛短今，今天就是我要找這些老學長回來的目的，除了有機會紀念台北市立棒球場，我們在這裡是因為台北市立棒球場，才有台北大巨蛋，也因為有這些兄弟OB球員，才有我們這些兄弟，我要謝謝他們，也許很多人都忘記他們了，可是我沒有忘記。」

周思齊還說，「我等一下要等棒球先生李居明幫我簽我的球員卡，最後最後，我想勉勵現場的小兄弟們，我想跟他們說，沒有成功球員，只有時代的球員，我只是運氣比較好，能夠立足在這個時代，獲取這時代的紅利，我要祝福小兄弟們，開創屬於你們時代，畫下你們的王朝。」

同時周思齊也說，「這些學長也是請來的目的，3連霸不是這麼簡單，陳義信紀錄不是這麼好破，棒球先生李居明他的聽聲辨位不是那麼容易學到的，陳瑞昌學長，他的接球功夫，不是一天兩天可以的，還有最常跟我聊天的陳冠任，他的打擊不是說說就可以像他一樣，再來我一直最想要恰哥來，你真的想成為彭政閔，更是困難的一件事。」

此外，周思齊補充，「所以我要謝謝恰哥，願意到場真的謝謝他，所以小兄弟們，請你們劃下你們的時代，榮耀我們兄弟，榮耀我們中信，我們努力練球好嗎？謝謝大家。」