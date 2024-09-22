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味全龍失誤「有壓力」　葉總看周思齊：20年努力很成功

記者陳立勳／台北報導

味全龍22日5比1打敗中信兄弟，但比賽過程中守備依舊出現狀況，還好沒有形成傷害，賽後味全總教練葉君璋表示，「看起來有壓力。」

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）
▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）  

昨天劉基鴻發生失誤，導致單局丟掉4分，味全因此輸球，今天王順和發生接球失誤，所幸沒有造成傷害。

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這兩天球隊守備有不少狀況，葉君璋認為，「就是再加油，看起來有壓力，所以會有一些不穩，就是要多練習，球員想表現，希望做到更好，想要做到更好，尤其守備來說，節奏如果不對，容易造成莫名其妙的失誤，當個職棒球員，就是要減少失誤發生。」

味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）本場先發7局，用了93球，64個好球，被擊出4支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第10勝。

葉君璋觀察，「艾璞樂到球季後面狀況越來越好，接下來的比賽還有機會，希望他保持下去。」

這兩場比賽因為是周思齊引退賽，都吸引滿場4萬人進場，葉君璋表示，「當然是很好，可能球員會有些亢奮，狀況就會比較多一點，如果台灣職棒有多一點這樣子的比賽，相信抗壓性這方面會越來越好。」

周思齊打完這兩場比賽正式引退，葉君璋想說，「辛苦了，他對職棒付出蠻多的，接下來祝他離開球員的身份，可以一帆風順，這兩場看他比賽蠻感動，受到蠻大的尊敬，不管是同儕或是球員以及教練，代表20年努力與耕耘做得非常成功。」

關鍵字： 中職味全龍

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