祝福周思齊的話私下說　郭嚴文沒想過引退賽

記者陳立勳／台北報導

味全龍22日5比1擊敗中信兄弟，味全35歲一壘手郭嚴文單場雙安，其中第7局敲出清壘二壘打，成為比賽最大關鍵。



▲郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

今日郭嚴文4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，第7局揮出3分打點二壘安打，一棒為比賽定調，獲選單場最有價值球員。

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恰巧這兩天是中信兄弟42歲外野手周思齊引退賽，郭嚴文認為，「很棒，尤其是在大巨蛋的回音，很容易分辨有沒有安打，因為聲音很大，第7局那球，打出去一開始以為追得到，回音真的蠻震撼，很開心有這麼棒的球場，又遇到可以享受這麼多球迷。」

本場味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）本場先發7局，用了93球，64個好球，被擊出4支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第10勝。

郭嚴文表示，「其實艾璞樂從一開始就表現很不錯，每一場都投得還不錯，只是有時候我們打擊很難講。」

中職生涯安打數累積1260支安打，距離百轟只差3支，未來是不是期待有機會像周思齊一樣，退役前舉辦引退賽？郭嚴文坦言，「沒有特別想太多，要卸下球員這個身份，真的蠻有勇氣，大家都說周思齊學長還可以打，努力了這麼久，有這麼棒的引退賽，他本來就值得。」

郭嚴文笑說，「自己不可能想到這些事情，因為我沒有像他們那麼棒，沒他們那麼厲害，重點是沒那麼帥。」

另外，郭嚴文提到，「之前有參與過陳金鋒引退賽，但沒有像今天這麼多人，不過兩個也都蠻棒的，畢竟都是對台灣棒球貢獻很多，祝福的話我私下再跟他說，看他守備與打擊都蠻感動的，學長還是會繼續幫助台灣的棒球，只是換個身份。」