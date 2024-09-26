大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季成為大聯盟史上第一個「50轟、50盜」球員，如今大谷翔平這一顆破紀錄全壘打紀念球將由美國拍賣網站「Goldin Auctions」開放競標 ，起標價為50萬美元（約新台幣1605萬元）。

大谷翔平在美國時間9月19日面對邁阿密馬林魚隊，單場敲出6支安打，包含3發全壘打，打下10分打點，跑出2次盜壘成功，一舉達陣51轟、51盜。

今日賽前大谷翔平已經揮出53轟，跑出55盜，有望挑戰單季55轟、55盜。

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大谷翔平這發50轟破紀錄全壘打球，當時被觀眾撿到，原本傳出道奇隊想要出價30萬美元換回，但那位球迷選擇保留這顆球，現在傳出將由美國拍賣網站「Goldin Auctions」開放競標。

「Goldin」預計在美國時間週五開始競標，起標價50萬美元，也可選擇在10月9日之前以450萬美元（約新台幣1.4億）直接購買這顆破紀錄的全壘打球，如果競標價在10月9日之前達到300萬美元，直接購買的選項將被取消，競標者還可繼續出價。

拍賣網站「Goldin」執行長高丁（Ken Goldin）表示，大谷翔平是獨一無二的，「50轟、50盜是他輝煌的成就，很榮幸能夠將這件具有指標性意義的物品，提供給收藏家。」

目前棒球界史上最貴的全壘打球，是1999年前紅雀球星馬怪爾（Mark McGwire）達成第70轟全壘打球，價格為305萬美元，至於紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）於2022年擊出改寫美國聯盟紀錄的第62轟，這顆全壘打球最後透過「Goldin」拍賣，當時有人出價300萬美元要買，不過撿到球的球迷，選擇透過拍賣網站出售，最後得標價150萬美元，成為史上第二高。