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「10歲男孩夢想達成了」　周思齊：謝謝你們豐富我的棒球人生

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）
▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟42歲外野手周思齊今天風光舉辦引退儀式，引退儀式上播放引退影片，周思齊感性地說，「謝謝你們豐富了我的棒球人生。」

這兩天周思齊在引退周出賽，連續2場先發上陣，今天3打數敲出1支安打，生涯累積1805支安打，144發全壘打，948分打點，打擊率0.307，上壘率0.375，長打率0.453。

今天在引退儀式上播放周思齊自述的影片，周思齊回想小時候打球過程，「從小我就是懵懵懂懂的，學校有足球隊，我就去參加足球隊，後來足球隊解散，教練問我要不要打棒球，跟著同學去參加棒球隊。」

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周思齊提到，「記得有一天，離我家不遠的火車站，聚集很多人， 陳義信、黃忠義、王光熙、黃忠義，他們從火車站踏上吉普車，身邊都是歡呼聲的那個場景，而我跟著隊友一路小跑步，在車子的後面，我聽著前輩他們講著棒球以及奧運，那個緊張、那個興奮感，觸動了我想成為職業球員的開端。」

但周思齊坦言，「練球真的很辛苦，風吹日曬的，寒、暑假也沒有怎麼休息，都要練球，好幾次我都覺得很累，然後很多次我都覺得自己沒什麼天份，也沒什麼進步，我偶爾會懷疑自己是不是去唸書會比較好，但是前輩總是鼓勵我，拍拍我肩膀，跟我說沒關係，下一次會更好，摸摸我的頭，跟我說繼續努力往前走，那個當下讓我覺得，所有的辛苦，一切都是值得的，所有想放棄的念頭，在那個時刻都忘記了。」

周思齊認為，「前輩對我來說，他們的支持與鼓勵，都是讓我一直想要往前的動力，因為我知道，如果我真心喜歡棒球，那我又怎麼會這麼輕易的放棄它。」

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）
▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）  

回顧職棒生涯，周思齊提到，「2005年我正式成為職業球員，我覺得我真心的付出獲得了回應，小時候的夢想似乎開始逐漸實現，因此我想牢牢地抓住這個機會，不為自己設限時間，我只想在棒球場上一直往前衝，不管有多少的艱難與挑戰，不管身上有多少的傷痛 ，我總是告訴自己要全力以赴，縱然過程中有一些曲折，我必須躲著一些我無法抵抗的人，我也必須躲著一些無法掌握的事情，我只能告訴自己，我是真心的愛棒球，所以對不起棒球的事情我不會做，這是我的最愛，也是我唯一能堅持與守護的信仰。」

周思齊也說，「謝謝棒球，讓我即使深陷谷底也能看得見陽光，當我在東京巨蛋張開雙臂往一壘奔馳的那個過程，過去那些曲折跟考驗，都不算什麼了，謝謝棒球，給了我好多好多，10歲男孩的夢想達成了，謝謝棒球，給了我好多老朋友，我聽著你們一路為我加油，看著你們一直為我應援吶喊，我無法想像如果沒有棒球，如果沒有你們，那我會是怎樣的周思齊？」

決定正式引退，周思齊發自內心，「跟大家再見真的需要很大勇氣 ，即便我還想繼續在場上跟大家一起比賽，聽著大家為我加油，但我的身體知道，是該跟老朋友說再見的時候，我要謝謝我自己，過去20年我一直都很努力，我也一直沒有放棄我自己，也一直沒有放棄棒球，我為我熱愛的棒球付出了我的身體跟心靈，我要謝謝大家，這20年來老朋友你們都在，這次真的要跟大家說再見，謝謝你們豐富了我的棒球人生。」

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）
▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職中信兄弟

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