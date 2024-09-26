大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

Shohei knows clutch! pic.twitter.com/TgBbraVk2G — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 26, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在主場先發出賽，對上聖地牙哥教士隊，此役大谷翔平單場雙安，其中第6局敲出致勝安打，並跑出本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗紀錄，幫助道奇4比3險勝教士。

今日賽前大谷翔平本季大谷翔平已經累積53轟、55盜，持續挑戰史無前例的「55轟、55盜」，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒，對上教士隊先發投手賽斯（Dylan Cease）。

大谷翔平第1局首打席連續選到4個壞球保送上壘，並且靠著暴投上到二壘，赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出中外野安打，大谷翔平奔回本壘得分。

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教士隊第2局攻下2分超前，4局下道奇隊重啟攻勢，艾德曼（Tommy Edman）擊出二壘打，拉克斯（Gavin Lux）補上中外野安打，先打回1分，羅哈斯（Miguel Rojas）選到四壞球，得點圈進攻機會，大谷翔平一棒把球掃到全壘打牆上，形成右外野二壘安打，個人本季第96支長打，持續改寫隊史紀錄，同時帶有1分打點，幫助球隊反超比數。

5局上小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）轟出陽春砲，教士再次扳平比數，第6局道奇隊有分數進帳，大谷翔平敲出適時安打，帶有1分打點，並且跑出本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗。並列日本球員單季最多盜壘成功的紀錄。最後道奇隊1分差贏球。

總計大谷翔平3打數敲出2支安打，選到1次四壞球，替球隊跑回1分，貢獻2分打點，包括勝利打點，被三振1次，連續8場敲安，打擊率提升到0.303。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）