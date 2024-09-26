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林昱珉、潘文輝打秋季聯盟好事　胡金龍：比賽強度很高

▲統一獅隊胡金龍。（圖／統一球團提供）
▲胡金龍。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／天母報導

美國職棒小聯盟秋季聯盟公布參賽名單，包括效力亞利桑那響尾蛇的左投林昱珉與費城費城人潘文輝入選，統一7-ELEVEn獅胡金龍過去曾經參戰。

本季林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

球季尾聲林昱珉被升上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93。

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22歲潘文輝本季受到傷勢影響，分別在3個層級登板，最高來到高階1A，今年出賽18場，包含5場先發，戰績0勝2敗5中繼1次救援成功，投了29.1局，送出35次三振，防禦率2.15。

秋季聯盟被稱為大聯盟先修班，有不少球員都是參加秋季聯盟賽事後，很快就被拉上大聯盟。

2006年旅美期間曾經參加秋季聯盟賽事，胡金龍表示，「大概是每個球隊挑5到6人參加，挑選各隊小聯盟潛力新秀，或是球隊期待的選手，比賽強度很高，多比賽，可以多看看不同類型的選手，看能不能應付更高層級的選手。」

胡金龍提到，「會參加秋季聯盟的選手，都是球隊新秀排序比較前面的球員，投手都很強，集結小聯盟體系最好的投手與最好的野手，明年很有機會上到大聯盟，而且比賽有很多球探會去看，也會當成交易的參考。」

此外，胡金龍回憶，「2006年那時候跟陳鏞基、羅錦龍同隊打秋季聯盟，今年林昱珉與潘文輝能參加是好事，如果11月要打12強，可以維持球感。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅MLB

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