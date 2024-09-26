連續3年單季至少10勝　鋼龍說實話：今年晚了一點

記者陳立勳／天母報導

味全龍26日6比2力退統一7-ELEVEn獅，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發表現出色，6局僅失2分，同時連續3年在中華職棒單季至少10勝，賽後鋼龍表示，「確實今年第10勝晚了一點。」



▲鋼龍。（圖／味全龍隊提供）

今天洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發6局用了96球，55個好球，包括1支全壘打，投出3次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第10勝。

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拿到本季第10勝，，鋼龍坦言，「確實比前幾季晚了一點，只能每一場盡力投，10勝有來，總比沒來好，今天前半段還順利，有幾個滾地球出局，中間遇到亂流，也有幾次保送，有時候球數落後，都是自己造成的，後面幸好有守起來。」

連續3季在中職至少都取得10勝，鋼龍提到，「能夠連續10勝很榮幸，雖然勝場不能完全代表選手的表現，但身為先發投手，有越多勝投當然是越好的。」

味全下半季緊追中信兄弟，鋼龍表示，「今年球隊跟去年球季蠻像的，上半季與下半季有做些改變，下半季的改變，讓球隊現在有越打越好的趨勢，很可惜中信更早發現需要改變的地方，中信和樂天桃猿在我們的前面，但我們能做到這樣，已經很不錯，希望能繼續下去。」

此外，今天隊友從統一洋投勝騎士（Mario Sanchez）手中轟出2發3分砲，鋼龍特別提到，「我們是年輕的球隊，有強打者大量取分的機會不多，也是因為我們是年輕的球隊，只要對手投手有失投，有任何一個機會，被年輕打者逮到，就會大量得分的機會。」