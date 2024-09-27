「不把壓力扛著」　邱智呈：今天逆轉勝很重要

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅27日3比1逆轉擊敗味全龍，統一邱智呈第9局關鍵代打，幫助球隊贏球，賽後邱智呈表示，「這場逆轉勝對我們蠻重要。」



▲邱智呈。（圖／統一球團提供）

原本統一前8局1分落後，第9局面對味全終結者陳冠偉，先從林佳緯的三壘安打開始，陳傑憲補上二壘安打追平，後面代打邱智呈敲出超前安打，成為勝利打點，獲選單場最有價值球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天沒有先發，第9局獲得代打機會，邱智呈適時把握，邱智呈透露，「第7局就已經在準備，林岳平總教練有叫我壘上有人，可能會換代打，陳冠偉是味全的終結者，上去沒有太多想法，球進來設定的位置就是去攻擊。」

近期與陳傑憲和樂天桃猿陳晨威競爭安打王，邱智呈坦言，「最近反應與揮棒機制有稍微跑掉，例行賽剩下沒幾場，告訴自己打擊就是簡單一點，上去想辦法幫助球隊。」

球隊原本在全年勝率取得領先，但後來被中信兄弟超越，目前剩下1場差距，邱智呈表示，「我們沒有把壓力一直扛著，大家也想開了，一場一場慢慢來，好好去調整，最近隊長陳傑憲與學長們都有說，不要把自己繃得太緊，比賽來的時候就會害怕失敗，開心的去打球，結果我們不能決定，但過程可以做好。」

同時邱智呈認為，「今天這場逆轉勝對我們蠻重要，下半季這幾場沒有打得特別好，今天可以逆轉勝，是氣勢的提升。」