徐若熙「看得到打不到」　餅總談邱智呈9局關鍵代打

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅27日3比1逆轉擊敗味全龍，徐若熙先發6局無失分，賽後統一總教練林岳平大讚，「看得到打不到。」

今天徐若熙本季最後一場登板，先發6局用了70球，50個好球，僅被擊出1支安打，飆出10次三振，沒有任何四死球，無失分，最快球速投到158公里，最後勝投被隊友砸鍋。



▲林岳平。（圖／統一球團提供）

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評價今天徐若熙投球內容，林岳平坦言，「徐若熙表現很好，我們第一輪打完被三振7次，看得到打不到，是一個相當有威力的投手。」

比賽中間一度受到雨勢影響，林岳平表示，「當時雨勢確實蠻大，因為徐若熙球速又快，對於打者來說，一直都是迷霧的感覺，其實是看不到球，這麼大的雨勢，如果徐若熙一個打滑或是失投，危險性比較高。」

第9局統一把握味全換上陳冠偉，一舉攻下3分逆轉，林岳平提到，「林佳緯開場的長打，確實對球隊是一個很大的鼓舞，球隊前面8局裡面只打了3支短程的安打，那一支長打，讓我們開啟得分機會。」

邱智呈在第9局關鍵代打，敲下勝利打點，林岳平透露，「邱智呈今天沒有先發，就是等待需要他有打點或是逆轉的時刻，今天他也有做到，希望他找回好的身手。」

由於今天中信兄弟輸球，統一在全年勝率第一競爭只落後1場，林岳平表示，「一直都想著還有機會，球賽今天結束，還有7場比賽，如果有辦法，再一波連勝，把壓力帶到與中信兄弟對戰那一場，還是大有可為。」

此外，林岳平期待，「希望今天逆轉贏球，可以帶到明天潘威倫先發的場子，可以盡情發揮攻擊，幫助潘威倫在最後一場球賽，有美好的球賽。」