大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上科羅拉多落磯隊，此役大谷翔平跑出本季第57次盜壘成功，超越鈴木一朗紀錄，並且單場掃出4安，包括本季第54轟，終場道奇11比4擊退落磯，拿到3連勝。

今日賽前大谷翔平本季大谷翔平已經累積53轟、56盜，持續挑戰史無前例的「55轟、55盜」，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒，對上落磯隊先發投手奎安特里（Cal Quantrill）。

1局上大谷翔平首打席攻擊第1球，擊出游擊滾地球刺殺，後面赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出左外野2分打點全壘打，幫助道奇隊先馳得點。

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1局下托爾瓦（Ezequiel Tovar）掃出三壘打，落磯隊追回1分，2局上大谷翔平在得點圈敲出安打，不僅有1分打點，近期得點圈12個打數，敲出11支安打，單季累積127分打點，獨居隊史第2多。

上壘後大谷翔平跑出本季第57次盜壘成功，連續34次盜壘成功，同時超越鈴木一朗，寫下亞洲球員單季最多盜壘成功的紀錄，道奇隊單局攻下3分，取得5比1領先。

道奇隊第4局佩吉斯（Andy Pages）揮出左外野陽春全壘打，5局上落磯隊得到1分，6局上大谷翔平掃出右外野3分砲，個人本季第54轟，這發全壘打擊球初速103.4英里，飛行距離436英尺，拉開雙方差距，最後道奇隊7分差勝出。

總計大谷翔平5打數敲出4支安打，包括一發全壘打，貢獻4分打點，替球隊跑回2分，打擊率提升到0.309，連續10場敲安。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）