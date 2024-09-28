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日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

▲北海道日本火腿鬥士隊2025年來台交流試合。（圖／悍創運動行銷提供）
▲北海道日本火腿鬥士隊2025年來台交流試合。（圖／悍創運動行銷提供） 

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，今日於日本火腿鬥士隊北海道主場舉行「北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合」簽約儀式，宣告海外交流賽首站前往台灣舉行兩日賽程，明年3月1日與3月2日分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅。

北海道日本火腿鬥士隊董事暨該隊事業法人FIGHTERS SPORTS & ENTERTAINMENT（FSE）總經理前沢 賢在簽約儀式中表示：「近年比如2011年的311東日本大地震，每每日本發生天災地變時，總是從臺灣得到非常非常多的支援。所以這次可以在臺灣舉行交流賽真的是意義深遠。團結本球隊及事業部門的力量，並在悍創運動行銷的協助下，我很有信心可以把『鬥士的棒球』完整呈現給臺灣的大家。」

中職兩支球隊由吉祥物小翔與萊恩代表出席，接下北海道日本火腿鬥士隊首次海外交流賽的戰帖，並表示將做好一切準備期待北海道日本火腿鬥士隊球員前來進行交流，也希望讓球員們於臺灣體驗獨特的棒球應援文化。

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此次海外交流賽由FSE與臺灣主辦單位悍創運動行銷共同攜手促成，悍創運動行銷Eric表示：「邀請到北海道日本火腿鬥士隊就一起前來臺灣與中職兩支優秀的球隊中信兄弟、統一7-ELEVEn獅共同舉辦2025臺灣交流試合，熟悉中職與日職的球迷朋友肯定非常期待，火腿隊前監督栗山英樹與前沢總經理多次來台訪視，彼此雙方合作非常緊密，希望藉由這次海外交流賽能夠加深臺日雙方的棒球交流，相信從場館建造、週邊規劃、選手培訓與賽事行銷在未來可以期待有更多的合作機會。」

比賽時間為2025年3月1日與3月2日，分別對上中信兄弟與統一獅，開打時間都是下午2點，地點在台北市，後續交流賽相關賽程資訊，將陸續揭露於北海道日本火腿鬥士隊官方網站與悍創運動行銷社群。

關鍵字： 日職中職棒球

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