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陳柏豪打破土投救援紀錄　不忘關心吳俊偉身體健康

▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）
▲陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿投手陳柏豪昨天收下本季第29次救援成功，同時連續22場救援成功，刷新本土投手紀錄，對此陳柏豪則說，「有需要就是挺身而出。」

昨天陳柏豪面對富邦悍將，後援1局無失分，取得本季第29次救援成功，擺脫中信兄弟吳俊偉，重新獨居聯盟首位，而連續22場救援成功，刷新聯盟本土投手單季連續救援成功紀錄。

談到改寫本土投手連續救援成功紀錄，陳柏豪坦言，「還是以球隊為主，不會太在意還要挑戰什麼紀錄，目標還是季後賽，現階段不會想這些，不會在乎差幾分的時候上場，把第9局的工作做好。」

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陳柏豪認為，「救援成功是天時地利人和，看教練團安排，有需要就是挺身而出，把任務完成。」

最近吳俊偉持續累積救援成功，目前兩人也只差1次，陳柏豪提到，「吳俊偉很厲害，過往他就是有這個能力，我們都很努力，做了很多改變與策略調整，可以跟他競爭蠻開心，碰到面會聊一下投球的事情，就是互相鼓勵與打氣，希望他可以身體健康，好好完成這一季。」

陳柏豪表示，「今年吳俊偉投了很多局，雖然我不會擔心他，但疲勞程度還是要注意，雖然我們現在不同隊，做好該做的事情，每次上場都要把握機會，不要讓球隊陷入危機，這是我需要做的。」

被問到與吳俊偉在救援角色上的差別，陳柏豪開玩笑說，「可能我每一球都會喊聲，他沒有每一球，很羨慕他雖然投了很多局，球速還是可以維持在147、148公里，我也想要這樣，最近我的球速沒有那麼好，希望趕快調整到位，球速是我最大武器，還是要持續做好該做的事情，把球速找回來。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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