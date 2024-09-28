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曾頌恩美技幫大忙　平野感謝右外野滿滿兄弟球迷

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟28日1比0險勝樂天桃猿，下半季封王魔術數字減為M2，最快明天在桃園球場拋下彩帶，賽後中信日籍總教練平野惠一表示，「希望大家明天可以更專注。」

今天中信與樂天先發投手表現非常出色，中信洋投德保拉（Jose De Paula）總計先發7局，用了105球，68顆好球，被擊出5支安打，投出4次三振，1次觸身球，無失分。

樂天先發投手黃子鵬先發7局剛好用了100球，65個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，也是無失分。

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談到今天這場比賽，平野惠一認為，「黃子鵬真的投得非常好，其實球隊是有辦法攻擊的，但沒辦法給投手更多分數，真的對投手不好意思。」

今天曾頌恩在守備上有美技演出，平野惠一提到，「最近曾頌恩非常認真在練習守備，在守備意識上有所提升，今天也有美技，幫了球隊很大的忙。」

另外，平野惠一也說，「捕手高宇杰今天做得很好，第3局那次傳球讓宋嘉翔出局，這部份蠻關鍵。」

平野惠一表示，「今天雖然是客場比賽，右外野有滿滿中信兄弟球迷，多虧中信兄弟球迷幫助下，才能贏下這場比賽，有聽到從外野傳來的聲音，想說今天真的是客場嗎？真的非常感謝。」

此外，平野惠一強調，「還是相信選手，中心打者們之前也是幫了球隊很多忙，像是陳子豪之前狀況不是很好的時候，還是讓他打，讓他把手感調整回來，如今關鍵時刻把火力展現出來，困難的是馬上調整回來，回應教練團的期待，這是非常不容易的事情。」

最快明天可以在下半季封王，平野惠一表示，「不知道最快明天可以封王，希望大家明天可以更專注比賽，有什麼要說的話，等我們封王再說。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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