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接到墨西哥邀請投12強　魔神樂許願：跟中華隊一起晉級

▲▼魔神樂。（圖／記者李毓康攝）
▲魔神樂。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿洋投魔神樂（Marcelo Martinez）今年在中華職棒表現優異，先前接到墨西哥邀請參賽11月開打的世界12棒球賽。

世界12強賽本屆A組在11月10日到11月14日在墨西哥進行，隊伍包括墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各，B組在11月13日到11月18 日在台灣進行，分組有中華隊、日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴。

被問到是不是有接到墨西哥邀約參戰12強賽，魔神樂證實，「確實有被詢問參賽意願，很開心，也覺得很榮幸，主要他們知道我在台灣打球，瞭解一下近況，本身有意願參加，但要看後續名單確認，能代表國家出賽是很榮幸的事情，前一次代表國家是威廉波特少棒賽，如果能入選，是一個很大的成就，我的家人們也會很開心。」

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不過本屆墨西哥隊與中華隊分屬不同組，魔神樂表示，「希望我們有機會一起晉級，球季從春訓一路到現在，當然疲勞是需要考量的點，希望可以把好的狀態延續下去。」

今年魔神樂先發23場，戰績13勝3敗，投了144.2局，被擊出127支安打，包括10支全壘打，112次三振，38次四死球，防禦率2.12。

目前勝投場次與統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）都是13勝，魔神樂笑說，「目前表現還不錯，有機會的話，可以拿到勝投王，也是很大的成就。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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