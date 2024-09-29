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潘威倫沒150勝不重要　高國慶感動：珍惜寶貴資產

▲統一獅隊高國慶。（圖／統一球團提供）
▲高國慶。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手「嘟嘟」潘威倫昨天舉辦引退賽，先發6.2局失4分，老戰友高國慶昨天守在電視機前看比賽，也直呼看得十分感動。

昨天潘威倫在引退賽對台鋼先發6.2局，用了89球，59個好球，被擊出6支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，1次觸身球，失4分，3分自責分，最後承擔敗投。

由於昨天二軍有比賽，高國慶沒能到台北大巨蛋見證潘威倫引退賽，高國慶認為，「昨天是嘟嘟今年在一軍投得最好的一場，對方先發投手陳柏清也是繳出今年代表作，去年印象陳柏清控球不是非常好，但昨天控球真的好準，不知道是不是因為潘威倫先發的關係，也激發他的腎上腺素，如果真的因為這樣，也是件好事。」

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高國慶坦言，「昨天潘威倫已經發揮得很好，只是最後結果不盡人意，但還是很感動，42歲能投成這樣已經很好，有沒有拿到150勝不是很重要，嘟嘟已經是超越150勝的價值，對於中華職棒來說，等於200勝的意義。」

與潘威倫多年隊友，高國慶透露，「他在球隊超過20年，能夠有這樣的成就，背後付出多少的努力，必須要犧牲多少玩樂的時間，看他昨天投球真的很感動。」

高國慶回想，「潘威倫的守備很好，每次接他傳過來的球都很放心，本身是內野底，投球上只有一個穩字，有時候雖然被打，但都可以控制下來，不會一直壞球，讓野手身體冷掉，控球真的很好。」

明年潘威倫將轉任教練，今年才轉任二軍首席教練的前備高國慶分享經驗，「當教練重點是觀察力，不用多會講，可以瞭解選手狀況，把選手擺在對的位置，有時候話不多的教練，反而選手會想要去問，很多年輕投手喜歡找他挖寶，彼此相處起來都不錯，他是球隊很重要的資產，要好好珍惜。」

此外，前獅隊郭阜林昨天在潘威倫引退賽擊出2分打點的安打，成為勝利打點，高國慶一到球場開玩笑說，「郭阜林在那裡，我要揍他。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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