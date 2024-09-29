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曾子祐惋惜「差一個棒次」　全場大喊潘威倫差點飆淚

▲台鋼獵鷹曾子祐。（圖／記者林敬旻攝）
▲曾子祐。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手「嘟嘟」潘威倫昨天舉辦引退賽，台鋼雄鷹游擊手曾子祐身為鐵粉，有機會同場參與，曾子祐認為，「嘟嘟學長真的很厲害。」

昨天潘威倫在引退賽對台鋼先發6.2局，用了89球，59個好球，被擊出6支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，1次觸身球，失4分，3分自責分，最後承擔敗投。

曾子祐昨日與潘威倫對戰3次，沒有敲出安打，評價潘威倫表現，曾子祐認為，「以引退賽來說，加上學長年紀也蠻大的，可以投到第7局，蠻厲害，但可惜，昨天我沒有打出安打。」

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曾子祐坦言，「如果沒有說，不知道潘威倫是要引退的投手，有一點遺憾沒有再跟他對戰的機會，昨天就差一個棒次，可以打到第4次，在下面等待的時候，真的蠻希望再打一次。」

特別想從潘威倫手中敲安，曾子祐提到，「對我來說可以從這麼好的投手身上打出安打，是一件很開心的事情，看到嘟嘟學長退場的時候，大家一起喊他的名字，當下我的眼眶有一點泛紅，差一點掉淚，但想說不能陷入那種情緒，因為下一個要換我打擊。」

媽媽是台南人，爸爸本身也是獅迷，曾子祐從小看統一的比賽長大，參加過兩次統一獅棒球營，曾子祐回憶，「小時候二年級參加統一獅夏令營，小學四年級才開始打棒球，其實以前喜歡蠻多統一獅的球員，但投手最喜歡潘威倫。」

今年才21歲，職棒生涯才剛起步，曾子祐坦言，「潘威倫能打到42歲，代表生涯有一定成就，才有機會舉辦引退賽，也希望能跟他一樣，生涯可以打得很久，能夠一直這麼穩定，未來機會可以有引退賽。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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