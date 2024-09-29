布雷、高國慶同憶三代獅　難忘嘟嘟「伸卡球」



▲高國慶與布雷擁抱。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅潘威倫引退系列活動第二天，今日賽前在場外舞台區安排三代獅Talk Show，特別邀請當代強打洋砲布雷（Tilson Brito）與「綠色坦克」高國慶，一同回憶當年三代獅傳奇的經典回憶。

今天在高國慶、布雷現身活動下，全場球迷大聲歡呼，舉起相機及手機捕捉畫面，高國慶親民地提醒球迷天氣炎熱，大家要多喝水。身為同世代戰友，相較其他人，他們對潘威倫了解更加深刻。

談到潘威倫，高國慶直言，「沉默的王牌」在他身上一點都不為過，他認為嘟嘟平時就是沉默寡言，還有點小龜毛，他會默默做事，把事情做好，今天會有這番成就，高國慶認為一點也不為過。布雷也覺得嘟嘟不僅是名厲害的投手，更是名很好的隊友，兩人在對話上也不會有問題，他很喜歡嘟嘟。

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有關潘威倫投球能力，高國慶則說，「嘟嘟有很好的控球能力與投球品質，最難能可貴是準度是準到，當打者處於領先，有個好的攻擊機會，但他還是可以用他的武器球，加上控球好，可以用更多的球種來應對。」

布雷也提到，在某次隊內賽中，恰巧有機會交手潘威倫，記得有顆伸卡球，以打者角度來看可以很順利地攻擊，但那顆球的位移大到讓打者難以捉摸。

潘威倫昨日在引退賽後環繞球場與球迷揮手致意時有點落淚，問起高國慶覺得他與嘟嘟誰會哭比較誇張，高國慶認為，如果今天提到嘟嘟的家人，尤其是他的父親，我猜他的情緒可能會湧上心頭。

先前布雷因未參加五月高國慶引退賽，高國慶今天準備引退球衣給布雷，布雷給予祝福地說，「高國慶是位很努力的選手，場上場下都是很棒的人，很開心能成為她人生的一部分。」