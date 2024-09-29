引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰



▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式被隊友們拋起。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手「嘟嘟」潘威倫今天在台南主場舉辦引退儀式，看到3連霸戰友回來，還有隊友們在儀式結束時將他高高拋起，潘威倫其實很擔心。

今天隊友們在引退儀式最後把他高高拋起，潘威倫坦言，「可能我太重，怕他們受傷，怕他們傷到腰，像是高國慶的手有傷，很謝謝他們，讓我有這樣的感受，把我拋在空中，會擔心學長會不會太重，他們盡量不要受傷。」

今天雖然潘威倫沒有出賽，但吸引滿場萬人球迷，就是為了要參與引退儀式，潘威倫則說，「還是謝謝各位球迷，進場支持棒球，不只是支持潘威倫，都是喜愛棒球的朋友，繼續喜歡棒球，進場為棒球加油。」

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▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式與隊友合照。（圖／統一球團提供）

儀式上特別播放過去呂文生總教練的祝福影片，潘威倫表示，「知道呂文生總教練人在香港，很感謝他過去的支持，能在他帶領之下，5年相處下來，他是非常好的教練，很感恩，像家人，也像朋友一樣，還會找他泡茶，是個平易近人的好教練。」

今天引退儀式看到過往3連霸隊友回來，潘威倫坦言，「看到以前的老戰友與學長一起回來，想到以前共同奮戰的過程，珍惜，也是很重要的回憶，現在大家都在各自的領域發展，難得說大家聚在一起，每個人都很難得，看到每一個人都很開心。」

此外，洋砲布雷（Tilson Brito）特地來台一趟，潘威倫直呼，「看到布雷很感動，想到以前他在球隊的時光，跟他相處的過程，他是一個非常好相處的朋友。」

最後，球迷們時常用沉默的王牌相稱，對此潘威倫則說，「還是謝謝，不管是不是沉默，還是對於支持我的球迷非常感謝。」



▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）