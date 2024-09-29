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只求沒讓爸爸失望　潘威倫情緒到了：盡量不要哭太慘

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式落淚。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手「嘟嘟」潘威倫昨天投完引退賽，今天在台南主場賽後舉辦引退儀式，尤其談到爸爸更是忍不住落淚，潘威倫坦言，「已經盡量不要哭得太慘。」

今天賽後球團舉辦引退儀式，同時回顧生涯影片，潘威倫表示，「很感謝，謝謝這一路球迷的支持，很感恩過去在球場上的吶喊，真心謝謝他們。」

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式與家人合照。（圖／統一球團提供） 

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儀式上前半段致詞使用台語，潘威倫提到，「我是一個屏東小孩，台南是我第二個家，生活在台南，台南人在大街小巷，人情味很重，給我支持，深深烙印在我心裡面，真的很感謝。」

潘威倫強調，「台南是我開始的地方，有很多的回憶，昨天在台北大巨蛋，見證台灣棒球的發展，有這麼好的場地，對於選手與球迷來說，都是非常幸福的事情，那是台灣棒球進步的過程。」

講到家人無法止住眼淚，潘威倫再次想說，「還是要感謝我家人，能踏上這條路，很感謝爸爸，這條棒球路上真的遇到很多貴人，無論是教練或是親朋好友，在背後的支持，包括球迷朋友，想跟爸爸說，真的謝謝你，希望我沒有讓你失望，謝謝，真的很感謝你。」

另外，潘威倫認為，「選手一定有退下來的一天，自己沒有想到過程，昨天知道最後一場比賽，越接近的時候，心情才有比較多感觸，從來沒有想過會哭，但知道自己不是不會流淚的人，盡量還是男兒有淚不輕彈，有時候情緒到了，可能想到球迷也好，讓我很感動的事情，眼淚是不自主的流下來，但我已經盡量不要哭得太慘。」

▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊投手潘威倫引退儀式感謝球迷繞場。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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