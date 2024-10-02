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小惠特致勝一擊助皇家　金鶯賽揚王牌8局失1分吞敗

▲▼皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）開轟。（圖／達志影像／美聯社）
▲小惠特。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒美國聯盟外卡系列賽首戰，堪薩斯皇家隊在客場對上巴爾的摩金鶯隊，皇家隊靠著小惠特（Bobby Witt Jr.）在第6局致勝一擊，終場1比0勝出，下一戰再贏就能晉級。

此役兩隊形成一場投手大戰，皇家隊第6局把握住機會，賈西亞（Maikel Garcia）選到四壞球保送後，成功盜上二壘，接著小惠特敲出三、游間穿越安打，打破比賽僵局。

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金鶯隊8局下出現攻勢，2出局一、二壘有人，此時皇家隊直接推出終結者厄塞格（Lucas Erceg），解決掉強打桑坦德（Anthony Santander），第9局也順利關門，皇家4任投手合力演出完封。

本場皇家隊左投拉根斯（Cole Ragans）表現十分出色，雖然比賽中間因為左小腿抽筋提前退場，依舊先發6局用了80球，60個好球，被擊出4支零星安打，飆出8次三振，沒有任何保送，沒失分。

而金鶯隊賽揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）內容不遑多讓，先發8局用了84球，56個好球，被敲出5支安打，投出3次三振，1次四壞球，僅失1分自責分，無奈吞下敗投。

依照過往數據，3戰2勝制外卡系列賽，取得首勝的球隊，16次有14次晉級，在客場取得首勝，10次之中，總計有8次晉級、7次直接橫掃對手。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，目前24歲又109天的小惠特成為自1920年打點開始被列入正式計算以來，季後賽史上1比0的比賽中，是第4年輕擊出打點的選手。

關鍵字： MLB棒球

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