美聯投手三冠王壓制太空人　老虎外卡系列賽聽牌



▲老虎隊投手史庫柏爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒季後賽今天開打，美國聯盟外卡系列賽底特律老虎隊交手休士頓太空人隊，老虎隊左投史庫柏爾（Tarik Skubal）繳出王牌身手，幫助球隊3比1擊退太空人隊。

本季例行賽拿下18勝、防禦率2.39、228次三振，投出美聯三冠王成績，史庫柏爾今天遭遇太空人隊，先發6局用了88球，64個好球，被擊出4支安打，送出6次三振，1次四壞球，無失分。

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本場老虎隊打線在第2局率先得分，在2出局一三壘有人局面下，羅傑斯（Jake Rogers）、史威尼（Trey Sweeney）、維爾霖（Matt Vierling）連續3支安打，一舉攻下3分大局。

太空人隊第9局追回1分，在1出局二、三壘狀況下，老虎隊換上布列斯克（Beau Brieske），成功化解危機，守住比賽勝利，在3戰2勝制外卡系列賽中先拿1勝，取得聽牌優勢。

太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）4.1局，用了78球，48個好球，被敲出7支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，承擔最後敗投。