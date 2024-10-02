大都會單局海灌5分　國聯外卡首戰8比4打敗釀酒人

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▲紐約大都會隊。（圖／擷取自大都會隊官方X）

記者陳立勳／綜合報導

昨天才驚險搶下季後賽門票的紐約大都會隊，今天在國家聯盟外卡系列賽首場展現得分效率，7支安打攻下8分，其中第5局灌進5分，最終8比4打敗密爾瓦基釀酒人隊，系列賽取得聽牌優勢。

面對今年國聯中區冠軍釀酒人隊，一開賽大都會投手賽維里諾（Luis Severino）就遇到狀況，先丟掉2分，但隊友打擊很幫忙，2局上文托斯（Mark Vientos）、阿隆索（Pete Alonso）上壘，隨後溫克（Jesse Winker）揮出2分打點三壘打，先扳平比數，下一棒馬堤（Starling Marte）補上高飛犧牲打，單局攻下3分超前。

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釀酒人隊第第4局用3支安打喚回2分，再度拿回領先，不過大都會隊5局上大舉進攻，伊格列夏斯（Jose Iglesias）先擊出追平安，文托斯在滿壘狀況下敲出2分打點安打，後面代打馬丁尼茲（J.D. Martinez）又掃出2分打點安打，大都會攻下5分大局，成為勝負關鍵。

塞維里諾先發6局，用了105球，68個好球，被擊出8支安打，有3次三振，2次四壞球，1次觸身球，失4分，3分自責分，幫助大都會隊在3戰2勝制外卡系列賽搶下首戰勝利。