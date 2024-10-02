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陳柏清「有進步」拚12強名單　洪總：如果選上好好享受

▲台鋼雄鷹陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強賽中華隊預計在10月7日公布28人正選名單，台鋼雄鷹左投陳柏清去年有亞冠賽經驗，加上今年經歷第一個一軍賽季，近期表現有所進步，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，「今年投球比較穩定。」

去年陳柏清跟著球隊在二軍磨練，總計出賽13場，有11場先發，戰績4勝1敗，投了64.2局，防禦率3.06，WHIP值1.53。

季後陳柏清入選亞冠賽中華隊陣容，面對日本隊，投了3人次，被擊出1支安打，有1次四壞球，還有1次暴投，無失分，最快球速投到149公里。

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今年陳柏清一軍出賽18場，有17場先發，戰績5勝10敗，投了96局，被擊出81支安打，包括4支全壘打，42次三振，51次四死球，防禦率3.75，WHIP值1.34。

本季陳柏清經常在球隊需要止敗的時候跳出來表現，而上禮拜統一7-ELEVEn獅42歲潘威倫引退賽，繳出7局無失分好投，面對大場面並不畏懼，洪一中觀察，「今年陳柏清投球比較穩定，起伏沒有那麼大，一整年下來，比賽投多了，打者會教他投球，如果有在思考就會進步，在一軍投球，多少會成長，雖然一開始容易慌了手腳，現在比較不會。」

據傳陳柏清有在世界12強中華隊考慮名單之中，洪一中認為，「12強會不會選陳柏清，看教練團的考量，不想影響教練團的判斷，但如果有機會選上，希望他就是好好享受。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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