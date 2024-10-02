小塔提斯2分砲、金恩12K寫紀錄　教士完封勇士外卡聽牌

FERNANDO TATIS JR. HITS THE FIRST HOME RUN OF THE 2024 #POSTSEASON ???? pic.twitter.com/XFqQ06zWTT — MLB (@MLB) October 2, 2024

▲教士隊小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

聖地牙哥教士隊今天在國家聯盟外卡系列賽首戰碰頭亞特蘭大勇士隊，教士隊開賽靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出2分彈，一棒奠定勝利基礎，加上先發投手金恩（Michael King）7局狂飆12張老K，最終4比0完封勇士隊，系列賽掌握聽牌優勢。

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遭遇勇士隊先發投手肖弗（AJ Smith-Shawver），開局教士隊先馳得點，國聯打擊王艾瓦雷茲（Luis Arraez）擊出左外野安打，小塔提斯轟出2分砲，第2局教士隊再添分數，東岡凱爾（Kyle Higashioka）擊出高飛犧牲打。

第8局教士隊追加保險分，東岡凱爾揮出中外野陽春全壘打，幫助球隊最後4分差勝出，在3戰2勝制系列賽取得聽牌優勢。

教士隊投手金恩今天徹底壓制勇士隊打線，先發7局用了89球，65個好球，被擊出5支安打，送出12次三振，成為教士隊史季後賽單場第2多三振，無失分，拿下比賽勝投，也是史上第一位在生涯首場季後賽，繳出7局12K、無失分、無保送的投手。

勇士隊雖然全場有7支安打，比對手5支安打還多，但不敵教士隊單場2發全壘打攻勢，下一戰必須要贏球，才能把系列賽逼進最後一戰決勝負。