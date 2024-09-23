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登峰造極籃球邀請賽突破性交流　江蘇連雲港高中男籃抵台參賽

▲2024年登峰造極青年籃球邀請賽，江蘇連雲港高中男籃抵台參賽。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

▲2024年登峰造極青年籃球邀請賽，江蘇連雲港高中男籃抵台參賽。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者杜奕君／綜合報導

在兩岸學生體育交流尚未全面開放的背景下，2024年登峰造極青年籃球邀請賽成功促成了一次突破性的交流。由中華文化教育暨體育交流促進會主辦的2024年登峰造極青年籃球邀請賽，特別邀請了來自江蘇省連雲港市外國語學校的高中男子籃球隊，前來與台灣各校球隊進行體育交流，這無疑為兩岸青年學生交流的未來點燃了希望。

中華文化教育暨體育交流促進會表示，促進台灣青年與對岸青年在文化及體育交流為前提，透過此次活動邀請江蘇連雲港外國語學校男籃參賽的過程中，感謝各相關單位的大力協助與支持，使得此次活動得以順利邀請。活動不僅可以展示學生優異的籃球技藝，更為兩岸青年學生提供了一個交流的機會，加強彼此間的理解與友誼。

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兩岸學生體育交流尚未全面恢復，透過此次籃球邀請賽的邀請，象徵著學生體育交流迎來了春暖花開的契機。這不僅是一場籃球比賽，更是一座連結兩岸青年的橋樑，讓兩岸年輕學子透過體育活動加深彼此的互動和情感。

登峰造極青年籃球邀請賽除了邀請江蘇省連雲港外國語學校球隊外，各組別依序邀請大專菲律賓、大女馬來西亞、高男日本、高女新加坡等球隊共同參與活動。今年比賽特別感謝教育部體育署、陸委會，活動由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國籃球協會主辦，臺北市政府體育局、臺北市政府教育局協辦。

▲2024年登峰造極青年籃球邀請賽，江蘇連雲港高中男籃抵台參賽。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）
 

關鍵字： 登峰造極籃球賽

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