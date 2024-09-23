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永信杯排球雙胞胎吸睛　有默契也鬥嘴鼓

▲永信杯排球雙胞胎吸睛。（圖／永信杯提供）

▲永信杯排球雙胞胎王鏸妏、王鏸妡吸睛。（圖／永信杯提供）

記者杜奕君／綜合報導

永信杯排球賽場上熱戰好戲連連，場下則出照例見出現幾對雙胞胎同在場上奮戰的有趣畫面。台南市安慶國小王鏸妏和王鏸妡就是對經常被認錯的雙胞胎，有些家長為了讓雙胞胎獨立發展，會刻意不讓孩子同班，但她們不同班的理由很妙。「幼稚園時我們同班，老師嫌我們兩個在一起太吵，哈！」兩人異口同聲說。

每年永信杯排球賽都會出現多對雙胞胎，第51屆永信杯也不例外。六年級女童組安慶國小王鏸妏和王鏸妡坦言，不是很喜歡有個和自己一模一樣的分身。「因為長得太像，常被認錯，教練、老師甚至媽媽都常常會罵錯人。」

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很愛鬥嘴的兩人說彼此感情不大好，請她們吐槽一下對方的缺點，姐姐王鏸妏說，「妹妹超自戀，都會說自己很漂亮。」王鏸妡說，「姐姐不愛整理東西，都叫我整理。」王鏸妏為自己平反說，「那是因為她超愛碎碎唸啦！」

舉球員王鏸妡小學三年級開始打球，姐姐王鏸妏則是四年級才開始接觸排球。姐姐說，「因為三年級時我功課不好，要先顧功課。」那難不成妹妹功課較好？王鏸妡說，「並沒有，一直到五年級下學期她的功課才比我好，但她小三時還是想打排球。」

擔任隊中大砲手的王鏸妏透露，自己最欣賞的球員是旅日球星廖苡任。那上國中後會繼續打排球嗎？坦言很愛排球的兩人說：「考得上中山國中的話，爸媽就會讓我們繼續打。」

五年級男童組頂溪國小也有對雙胞胎，哥哥楊硯甯是攻擊手，在場上無所畏懼，當球隊遇到接發球狀況時，都會挺身而出，弟弟楊硯然是舉球員，冷靜思考的能力讓他在球場上，能有更充足的準備，也是位很貼心及懂事的小孩。

▲永信杯排球雙胞胎吸睛。（圖／永信杯提供）

▲永信杯排球雙胞胎哥哥楊硯甯是攻擊手，弟弟楊硯然則是舉球員。（圖／永信杯提供）

關鍵字： 永信杯排球

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