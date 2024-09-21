大雨+巴林假摔非輸球理由　U20中華男足喊話下一戰全力求勝　

▲U20中華男足在首戰以1球之差敗給巴林。（圖／中華民國足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年亞足聯U-20亞洲盃資格賽，中華男足21日在主場面臨滂沱大雨情況下，最終0比1敗給巴林無緣搶下首戰勝利。賽後總教練黃正宗直言，「雖然大雨加上受到巴林的一些動作或假摔影響判斷，但這都不會是輸球的理由，下一戰對上尼泊爾將全力求勝！」

中華男足首戰對上巴林的關鍵戰役，雖然下著大雨仍湧進450名穿著雨衣的觀眾進場助威。由於這次同組還有上屆U20亞洲盃冠軍烏茲別克，中華隊今與巴林之戰勢必要贏下比賽，才有機會力爭以最佳分組第二晉級的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊下半場逃掉1個12碼罰球後，可惜在第80分鐘仍被巴林替補前鋒艾爾卡拉夫(Khaled Ahmad H Alkhalaf)攻破球門，最終巴林就靠著這一記關鍵進球帶走勝利。

中華隊總教練黃正宗說，「很抱歉沒能拿下第一場的勝利，球員在戰術上沒有完全執行出來，同時，受到巴林的一些動作或假摔影響到他們的判斷，雖然球員受到大雨的影響，但不會是輸球的理由。」

對於周一將對上尼泊爾已經不容再敗，黃正宗說，「下一場肯定要全力求勝，同時要再加強中場的控球權，為前鋒爭取更多射門的機會。」

下午另一場柬埔寨以4比1打敗尼泊爾拿下首勝，暫時取得分組第一。下週一（23日）下午3點柬埔寨將出戰烏茲別克，晚上7點尼泊爾對戰地主中華隊，球迷們可前往輔大足球場，免費換票入場。

▲巴林靠著第80分鐘進球，擊敗地主中華男足。（圖／中華民國足球協會提供）