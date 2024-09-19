蔣淯安自爆休賽季右膝打PRP3次　盼儘速融入夢想家無敵艦隊

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家在休賽季大舉補強，找來蔣淯安在內一票好手，被視為TPBL職籃「無敵艦隊」與奪冠大熱門。不過近日夢想家在與日、韓職籃交流賽表現不盡理想，也引發外界不少討論。對此，蔣淯安坦言了解球迷的高度期待，也喊話自己會盡快融入團隊。另外，蔣淯安也透露休賽季自己右膝進行了PRP療法注射3次，預計聯盟季前熱身賽就將正式上陣。

身為台灣職籃頂尖明星控衛，蔣淯安在上季幫助台啤永豐雲豹奪冠後，休賽季選擇轉戰夢想家效力。今日他也親自現身TPBL職籃2024-25賽季開季記者會。

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蔣淯安透露，「由於右膝有些傷勢，因此休賽季進行了3次的PRP自體血小板增生注射療法，目前已經開始恢復練球，醫生評估的恢復狀況也還不錯，算是有提早回歸，季前熱身賽應該就能正式上場。」

談到休賽季夢想家大舉招兵買馬，蔣淯安直言感受到球迷的高度期待，不過他也強調，「其實洋將、本土都有不少新成員加入，團隊都還在磨合期，大家的心態都需要調整好，這也是我們的課題，以我自己來說，我會希望是自己融入團隊，努力找到配合大家的感覺。」

▲TPBL職籃開季記者會，左起福爾摩沙夢想家董事長田壘、蔣淯安。（圖／記者李毓康攝）