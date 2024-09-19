快訊／飲恨！周天成不敵地主小將　中國公開賽止步16強

▲台灣羽球一哥周天成，中國公開賽止步男單16強。（圖／路透資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球一哥「小天」周天成，19日在BWF超級1000系列中國公開賽男單16強戰，交手地主中國年輕小將翁泓陽，周天成最終以22比20、18比21、15比21遭對手逆襲，周天成無緣挺進8強，本屆中國公開賽男單止步16強。

兩人生涯前兩次交手，雙方各拿1勝，目前周天成世界排名第9位，翁泓陽則排在世界男單第25位。此次中國公開賽雙方第3度對決，將力拚男單8強門票。

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開賽首局雙方打來膠著，周天成雖然一度呈現落後，但仍展現強大韌性後來居上，以11比10取得領先。

暫停過後小天持續搶下4分，一波7比0攻勢令翁泓陽難以招架，隨後周天成利用近身壓迫強攻，雙方戰成20平情況下，周天成連續霸氣出擊，驚濤駭浪中以22比20拿下首局。

雙方第2局持續拉鋸苦戰，一路戰到7比7局面下，翁泓陽靠著周天成失誤過多，取得11比9領先。翁泓陽持續展現侵略性，此局以21比18拿下，將局數扳平。

決勝第3局開打後，翁泓陽與周天成戰況依舊膠著，不過周天成憑藉經驗值拉開6比3領先，但隨後翁泓陽依舊迎頭趕上，雙方又戰成7比7局面。隨後翁泓陽直線扣殺戰術成功，放小球讓周天成撲倒在地依舊無法回擊，以19比14拉開領先。隨後翁泓陽取得5個賽末點，最終21比15拿下，經歷82分鐘激戰後，取得晉級8強門票，周天成則是飲恨止步16強。