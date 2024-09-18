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整併專任運動教練考核？　體育署1個月內開會定案

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村今日為台灣專任運動教練永續發展請命。（圖／記者杜奕君攝）

文／中央社

針對中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮希望整併專任運動教練績效考核制度，體育署副署長房瑞文今天表示，1個月內將與各縣市開會討論後定案。

包括民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委柯志恩與羅廷瑋國會辦公室和中華民國專任運動教練協會，今天在立法院舉辦「榮耀巴黎奧運、展望2028洛杉磯奧運、專任運動教練永續發展」公聽會。

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拳擊女將林郁婷的教練曾自強表示，希望教育部體育署能為教練提供完善獎勵和後勤保障制度，「不怕訓練，就怕沒有糧草可以吃」。而巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷也到場表達力挺，希望教練權益能獲得保障。

曾自強指出，在國家隊擔任教練，培養出奧運金牌選手，但回到任教學校後的薪水與同期教練相差僅幾千元，他比喻「就像賣帝寶後應該要獲得酬庸金，但賣帝寶卻只拿到漢堡的價值，有點不太舒服。」

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮會中提出多項訴求，包括整併各校每年考核與每3年1次的全國績效考核制度、薪資晉級改革、體育班應針對每個運動種類至少聘1名專任運動教練等。

體育署副署長房瑞文接受中央社訪問時表示，針對今天會中討論的專任運動教練相關制度調整，將在1個月內與各縣市開會後定案。

房瑞文以整併績效考核為例，因部分縣市政府或學校可能希望藉由每3年1次全國績效考核制度，為調整重點運動項目保留彈性，將蒐集各方意見，「朝大家有共識方向處理。」

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林郁婷曾自強鄭兆村專任教練拳擊標槍巴黎奧運體育署

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