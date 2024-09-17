運動雲

>

台鋼獵鷹主場確定轉戰成大　新任GM王澄緯喊話朝冠軍邁進

▲台鋼獵鷹宣佈由王澄緯(左二)接任新任總經理。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲台鋼獵鷹新任總經理王澄緯(左二)，透露新賽季主場將前進成大。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

休賽季宣布轉戰PLG職籃的台南台鋼獵鷹，17日宣布由球團副總經理王澄緯正式接任球隊總經理，他也正式宣布，新賽季獵鷹主場將從過去3季的嘉南藥理大學紹宗體育館，正式遷往成功大學中正堂，也強調獵鷹將用心經營南部市場，且持續朝冠軍目標邁進。

過去3季都隸屬T1職籃，且都以嘉藥紹宗體育館為主場，獵鷹在休賽季選擇轉投PLG職籃，也持續進行球員戰力補強，今日球團也正式宣布由王澄緯正式接任球隊總經理一職，希望團隊在新賽季能有嶄新氣象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王澄緯也正式透露，獵鷹在新賽季主場確定將遷往成功大學中正堂，希望位處市區的成大，在交通便利性提升情況下，能夠吸引更多球迷進場觀戰。

另外，王澄緯也透露，由於中正堂原有觀眾席座位較為老舊，此次除了將座位全部換新，在球員休息室也進行整修，希望在球館硬體設施上，能帶來全新觀賽體驗。

針對先前曾有傳言指出，獵鷹可能著手經營台南、高雄雙主場一事，王澄緯則強調現階段不會排除，不過賽程與場館檔期都在協調中，不是不可能到高雄，但會先將重心放在台南主場，也希望南部的籃球市場能夠被球迷認同。

獵鷹接下來將在10月2日舉行開季記者會，PLG職籃2024-25賽季季前熱身賽也將在成功大學中正堂一連兩天舉辦，日期則為10月12日、13日。

關鍵字： 獵鷹成大PLG王澄緯台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／詹皓晴捷報！　攜手庫德梅托娃挺進首爾女網賽8強

快訊／詹皓晴捷報！　攜手庫德梅托娃挺進首爾女網賽8強

快訊／麟榤配32分鐘敗北　中國公開賽止步32強

快訊／麟榤配32分鐘敗北　中國公開賽止步32強

女籃版東超！　首屆亞洲女子籃球聯賽國泰全本土參戰

女籃版東超！　首屆亞洲女子籃球聯賽國泰全本土參戰

NFL「雙鷹會」　獵鷹卡森斯剩38秒驚天達陣攻破老鷹主場

NFL「雙鷹會」　獵鷹卡森斯剩38秒驚天達陣攻破老鷹主場

宋碩芸決勝期連拿7分撂倒大馬女將　挺進中國公開賽女單16強

宋碩芸決勝期連拿7分撂倒大馬女將　挺進中國公開賽女單16強

快訊／王子維苦戰勝出　中國公開賽驚險挺進男單16強

快訊／王子維苦戰勝出　中國公開賽驚險挺進男單16強

台灣網球天后謝淑薇好猛　與梅滕絲攜手勇奪年終賽女雙門票

台灣網球天后謝淑薇好猛　與梅滕絲攜手勇奪年終賽女雙門票

快訊／呂政儒乘坐酒駕者車輛　TPBL職籃判罰禁賽12場

快訊／呂政儒乘坐酒駕者車輛　TPBL職籃判罰禁賽12場

快訊／中華男籃大利多！　高柏鎧歸化申請正式通過

快訊／中華男籃大利多！　高柏鎧歸化申請正式通過

中秋送暖豹達桃園　台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢

中秋送暖豹達桃園　台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

熱門新聞

相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

「這要怎麼打？」守護者終結者163公里魔球引熱議

平野惠一懲罰性調度？曾頌恩追球沒接被換退場　

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

7億美元的豪賭？美媒：大谷翔平季後賽投球復出太冒險

讀者回應

﻿

熱門新聞

1相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

2怎麼打？大聯盟163公里魔球引熱議

3懲罰性調度？曾頌恩被換退場　

4「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球

5張志豪首轟陳禹勳曝曾與太太討論

最新新聞

1味全11比1暴擊台鋼　曹祐齊MVP

2台鋼獵鷹轉戰PLG　主場確定前進成大

3庫班談賣掉持有超過20年獨行俠的原因

4熱火力挺移民　社群發聲抨擊川普

5詹皓晴好棒！　勇闖首爾女網賽8強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

相信老將張志豪會挺身而出　平野惠一婉拒談曾頌恩調度

樂天難得突破陳仕朋　古久保：今天狀況沒那麼好

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366