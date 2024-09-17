台鋼獵鷹主場確定轉戰成大　新任GM王澄緯喊話朝冠軍邁進

▲台鋼獵鷹新任總經理王澄緯(左二)，透露新賽季主場將前進成大。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

休賽季宣布轉戰PLG職籃的台南台鋼獵鷹，17日宣布由球團副總經理王澄緯正式接任球隊總經理，他也正式宣布，新賽季獵鷹主場將從過去3季的嘉南藥理大學紹宗體育館，正式遷往成功大學中正堂，也強調獵鷹將用心經營南部市場，且持續朝冠軍目標邁進。

過去3季都隸屬T1職籃，且都以嘉藥紹宗體育館為主場，獵鷹在休賽季選擇轉投PLG職籃，也持續進行球員戰力補強，今日球團也正式宣布由王澄緯正式接任球隊總經理一職，希望團隊在新賽季能有嶄新氣象。

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王澄緯也正式透露，獵鷹在新賽季主場確定將遷往成功大學中正堂，希望位處市區的成大，在交通便利性提升情況下，能夠吸引更多球迷進場觀戰。

另外，王澄緯也透露，由於中正堂原有觀眾席座位較為老舊，此次除了將座位全部換新，在球員休息室也進行整修，希望在球館硬體設施上，能帶來全新觀賽體驗。

針對先前曾有傳言指出，獵鷹可能著手經營台南、高雄雙主場一事，王澄緯則強調現階段不會排除，不過賽程與場館檔期都在協調中，不是不可能到高雄，但會先將重心放在台南主場，也希望南部的籃球市場能夠被球迷認同。

獵鷹接下來將在10月2日舉行開季記者會，PLG職籃2024-25賽季季前熱身賽也將在成功大學中正堂一連兩天舉辦，日期則為10月12日、13日。