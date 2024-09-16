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中秋送暖豹達桃園　台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢

▲中秋送暖豹達桃園，台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢。（圖／台啤雲豹提供）

▲中秋送暖豹達桃園，台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢。（圖／台啤雲豹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹攜手復盛工業，推動「復盛號-前進夢想豹達桃園列車計畫」，首站於桃園衛生福利部北區兒童之家舉行，邀請金牌組合林信寬、汪哲宇，以及電豹女笑笑和小馨共襄盛舉。復盛工業東亞區總經理陳隆勛感動表示，這是他首次與兒童之家的孩子們面對面互動，他相信夢想沒有終點，堅持下去一定有開花結果的那一刻。

「復盛號-前進夢想豹達桃園列車計畫」首站活動，由陳隆勛擔任列車長，帶領副列車長林信寬、汪哲宇，以及「最美乘務員」電豹女笑笑和小馨，透過趣味競賽、分享各自兒時夢想的環節，鼓勵孩童們全力追夢。桃園台啤永豐雲豹球團與復盛工業也精心準備限量週邊作為禮物，為首站活動劃下完美的句點。

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▲中秋送暖豹達桃園，台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢。（圖／台啤雲豹提供）

復盛公司成立於1953年，為空壓系統節能領導廠商，一直秉持「取之社會，用之社會」的理念，從事ESG活動。例如在環保方面，進行廢棄潤滑油回收，近三年來回收廢棄潤滑油桶累積超過10座101大樓高度。

在社會責任方面，長期贊助職籃、職棒運動，贊助學校空壓設備，並在節能減碳方面，持續推出系統節能產品，符合經濟部能源署節能規範，保護地球責無旁貸。近年來也積極投入弱勢族群與大型災難捐助等關懷活動，全力落實企業社會責任。

一日副列車長林信寬感謝球團的安排，他很開心能跟小朋友一起互動，希望透過分享成為職業球員的過程，來鼓勵他們勇敢朝夢想前進。另一位副列車長汪哲宇也肯定小朋友們在活動中積極樂觀、全心投入的態度，期待藉由自身的追夢歷程來帶給孩子們更多啟發。

「復盛號-前進夢想豹達桃園列車計畫」首站圓滿落幕，接下來復盛工業將與桃園台啤永豐雲豹攜手籌劃第二站的公益活動，期望透過這樣的互動方式以生命影響生命，為孩童們心中種下一顆希望的種子，一同創造更好的未來。

▲中秋送暖豹達桃園，台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢。（圖／台啤雲豹提供）

關鍵字： 台啤雲豹林信寬汪哲宇台籃TPBL

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