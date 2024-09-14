塞瑟夫「勇士變戰神」！　親曝轉隊重回和平館感想

▲塞瑟夫(右)轉戰台北台新戰神，首度重返和平館出賽。（圖／首湛創意提供）

記者杜奕君／台北報導

自2020年開始效力台北富邦勇士，「小夫」塞瑟夫在上賽季結束後正式告別勇士陣營，新賽季將加入TPBL職籃台北台新戰神效力。14日在2024台韓職業交流賽對上水原KT音速彈之戰，塞瑟夫不僅首度披上戰神球衣登場出賽，地點還是熟悉的和平籃球館。塞瑟夫賽後表示，「穿著不同的球衣回到和平館，我的目標一樣是幫助球隊贏球，在賽季結束替球隊拿下冠軍。」

此戰對上KBL勁旅水原KT音速彈，戰神選擇讓3名新洋將塞瑟夫、米勒、奧利佛上場效力，至於牧倫斯則是休兵調整，再度在場邊充當起攝影師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天正好過生日的戰神總教練許皓程表示，「此戰是讓我們從暑假到現在，很好的磨練，南韓實力在亞洲有名，也讓我們的球員在開季前有很好的磨練。球員很努力想達到教練的目標，雖然有時候攻守兩端會有斷線狀況，這也是我們成為更穩定球隊的必經過程。」

至於首度代表戰神出賽，全場出賽23分鐘貢獻4分、4籃板、1助攻、1抄截、1阻攻的塞瑟夫則表示，「此戰是我加入球隊後首度上場，開季前我們還有很多調整機會，希望能達到最好的表現。穿著不同的球衣回到和平館，我的目標一樣是幫助球隊贏球，心態上都是一樣的，在賽季結束替球隊拿下冠軍。」

許皓程則說，「本季找來的4名洋將是首次和本土球員合作，當時挑中他們，就是希望他們主動配合、融入球隊，這段時間的練習也確認他們有這樣的特質，我們希望他們慢慢將狀態找回來，不會要他們有太多強勢得分的狀況。」