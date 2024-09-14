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單季321次助攻！　女籃史上最強新星克拉克再破WNBA紀錄

▲▼「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲「女籃救世主」克拉克打破WNBA單季助攻新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季加盟WNBA女籃賽場，身為印第安那狂熱「選秀狀元」的克拉克(Caitlin Clark)不僅人氣居高不下，實力更是頻頻改寫聯盟紀錄。14日對上拉斯維加斯王牌之戰，克拉克單場繳出18分、8籃板、9助攻，以單季「321次助攻」，寫下WNBA單季助攻歷史新高紀錄，替自己的菜鳥賽季再添一筆神奇紀錄。

今日狂熱對上王牌之戰，克拉克在第2節助攻隊友上籃得分，賽季總助攻次數來到317次，正式打破湯瑪斯(Alyssa Thomas)原有紀錄，成為WNBA歷史單季助攻次數最多球員。

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這位女籃超級菜鳥隨後更將助攻紀錄持續推高，來到321次，接下來克拉克還有兩場例行賽，仍有高度機會持續將這項歷史紀錄繼續帶向新高。

現年僅22歲的克拉克，在新秀賽季就寫下多項傲人紀錄，包括新秀年就創下大三元數據，單季最多25分、10助攻，史上首位球員能連續3周獲選最佳球員，另外個人簽名款籃球，更在上市不到40分鐘就全數銷售一空，可說是女籃史上最狂新秀。

目前克拉克在新秀賽季出賽38場，平均能攻下19.1分、5.8籃板、8.4助攻、1.3抄截，每場能以33.7％的三分球命中率砍進3顆三分球，表現可說相當亮眼。

▲▼「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克新秀賽季就表現大放異彩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 克拉克WNBA助攻Caitlin Clark女籃

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