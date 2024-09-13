快訊／呂政儒涉入搭酒駕車事件　林書豪：尊重法律

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃新北國王13日在主場新莊體育館舉行季前「媒體日」記者會，陣中人氣球星林書豪也暢談自己選擇再戰1季想法。針對老戰友呂政儒日前因為搭乘周儀翔駕駛車輛，後續引發酒測拒測風波，林書豪表示，「我不確定該說什麼，細節不是我該說的，但一切尊重法律，作為隊友及朋友，我也會安慰呂政儒。」

▲林書豪本季選擇重返新北國王效力。（圖／記者杜奕君攝）

林書豪在休賽季選擇和國王再度簽下「1+1合約」，新賽季將隨隊轉戰TPBL職籃效力，今日球團舉行媒體日活動，他也親自出席，與媒體分享回歸國王的心路歷程。

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針對呂政儒日前涉入周儀翔酒駕拒測風波，前者遭國王球團罰款50萬台幣狀況，林書豪表示，「有些事情不是真的，但細節不是我該說的，作為呂政儒的隊友與朋友，我會安慰他，我也一直非常尊敬他，我知道他是我的隊長。」

呂政儒今天媒體日也公開向社會大眾再次致歉，但也澄清絕無部分媒體報導酒店狂歡情事發生。國王總經理毛加恩表示，「先前在9月8日也和台北市警政署碰面討論，未來會有更多的法律相關課程，讓我們的球員對於法律規範的知識可以更加強。這次的疏忽不只是呂政儒的責任，球團也要共同承擔，酒駕零容忍的立場我們一定會堅定！」

▲呂政儒今日公開針對搭乘周儀翔酒駕車輛事件，向社會大眾致歉。（圖／記者杜奕君攝）