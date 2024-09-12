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快訊／45分鐘激鬥！　周天成挺進香港公開賽男單8強

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲周天成。（圖／資料照，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球一哥周天成，12日持續在BWF超級500系列香港羽球公開賽出擊，在男單16強戰碰頭泰國小將賈姆斯里(Saran Jamsri)，兩人上周才在台北公開賽男單首輪交手，當時小天也順利勝出。此次再度於香港公開賽交手，最終21比15、21比19，歷時45分鐘激戰後，直落二勝出，挺進本屆香港公開賽男單8強。

目前世界排名第9位的周天成，上周在台北公開賽於4強止步，無緣挑戰個人在此賽事第5冠。但小天本周前進香港公開賽，首輪輕鬆擊敗加拿大華裔選手盛曉東晉級16強。

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今日在16強賽交手目前世界排名122位的泰國賈姆斯里，上周在台北公開賽，周天成以直落二輕取對手過關，今日兩人再度狹路相逢，力拚晉級8強門票。

開賽首局賈姆斯里打出強勢表現，以5比2壓制周天成，所幸此時小天連拿3分強勢追平，隨後更一舉逆轉以11比6超前。暫停後賈姆斯里再度嘗試追分，不過周天成穩住陣腳，首局以21比15順利拿下。

第2局賈姆斯里開打後又率先取得領先地位，周天成有了首局經驗，依舊穩紮穩打，不過賈姆斯里帶著11比7優勢進入技術暫停。

暫停過後周天成重燃追分氣勢連拿3分，追成13比13局面，隨後雙方拉鋸激戰下，周天成憑藉經驗以18比17逆轉超前，隨後更率先取得賽末點，最終以21比19拿下此局，直落二順利取得本次男單8強資格，下一戰對手將是名將安賽龍。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 周天成香港羽球公開賽小天羽球

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