運動雲

>

莊智淵巴黎奧運後首戰無緣16強　預告將專心培育後進

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵，昨(11日)在WTT冠軍賽澳門站首輪，以2比3敗給中國徐瑛彬，無緣挺進賽事男單16強。賽後莊智淵透露，「奧運後已經1個月沒練球，沒準備所以打起來放鬆，接下來可能不會參與中國大滿貫賽，將重心放在培育自家球館的年輕選手為主。」

從17歲披上中華隊戰袍，一路戰到如今的43歲，莊智淵在此次巴黎奧運「最後一舞」後，正式告別國家隊舞台，但這位奧運六朝元老未來仍將持續培育後進，此次花都之旅就帶著自己的徒弟「柚子同學」高承睿站上五環殿堂，也被視為傳承象徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在巴黎奧運結束後，莊智淵在此次WTT冠軍賽澳門站以遞補身份參賽，但首戰敗北無緣男單16強，他透露，「由於巴黎奧運後自己將近1個月沒練球，因此心態上很放鬆，跟之前的比賽感覺很不一樣。

接下來莊智淵預料將不會參與9月底於北京開打的中國大滿貫賽，將全力培育自家球館的年輕選手，10月初在杜哈支線賽，莊智淵將迎接轉任教練後的處女秀。

至於WTT冠軍賽澳門站其餘台灣選手賽程方面，今日「台灣一姐」鄭怡靜將在女單16強戰交手泰國好手，現年27歲、世界排名第39位的帕拉蘭(Orawan Paranang)。

「小林同學」林昀儒則將在男單16強碰頭世界排名第23位，來自瑞典的卡爾柏格(Anton Kallberg)，另外高承睿則將交手世界排名第7位的中國好手林高遠，爭取晉級男單8強門票。

▲▼巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵、高承睿返國。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵與徒弟高承睿。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 莊智淵桌球教父桌球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

運彩協進會推動台灣基層運動發展　贊助戴資穎母校60萬

運彩協進會推動台灣基層運動發展　贊助戴資穎母校60萬

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

坦承酒駕拒檢！　周儀翔：做出最負面行為讓大家失望

坦承酒駕拒檢！　周儀翔：做出最負面行為讓大家失望

周儀翔疑似酒駕拒測　同車呂政儒聲明致歉

周儀翔疑似酒駕拒測　同車呂政儒聲明致歉

快訊／周儀翔疑酒駕自請離隊　PLG職籃將召開紀律委會裁定懲處

快訊／周儀翔疑酒駕自請離隊　PLG職籃將召開紀律委會裁定懲處

快訊／領航猿祭出重罰　周儀翔酒駕即刻終止合約自請離隊

快訊／領航猿祭出重罰　周儀翔酒駕即刻終止合約自請離隊

PLG職籃周儀翔拒酒測遭吊照罰18萬　領航猿稍後發聲明

PLG職籃周儀翔拒酒測遭吊照罰18萬　領航猿稍後發聲明

女神Mika驚喜回歸　台北戰神啦啦隊還有樂天菲菲、味全龍沛沛加盟

女神Mika驚喜回歸　台北戰神啦啦隊還有樂天菲菲、味全龍沛沛加盟

獨行俠Kyrie表弟來台打球　艾賽亞加盟PLG高雄鋼鐵人

獨行俠Kyrie表弟來台打球　艾賽亞加盟PLG高雄鋼鐵人

杜絕不法事件入侵職籃　獵鷹號召籌組「法律教練團」 

杜絕不法事件入侵職籃　獵鷹號召籌組「法律教練團」 

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

熱門新聞

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩　兄弟教頭：短打失敗後雙殺是贏球關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷超速彈47轟！再平亞洲最狂紀錄

2兄弟超全年第一　餅總發現有改變

3大谷超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘！

4張志豪致勝安　兄弟全年亮燈

5快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」香港賽首輪惜敗

最新新聞

1C羅直言曼聯需要執行徹底重建　

2林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強！

3「麟榤配」逆轉勝　闖香港公開賽8強

4大谷50-50差3轟2盜！再拚鬼神紀錄

5才卸任鋼鐵人GM　高景炎成獵鷹發言人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366