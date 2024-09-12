莊智淵巴黎奧運後首戰無緣16強　預告將專心培育後進

▲台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵，昨(11日)在WTT冠軍賽澳門站首輪，以2比3敗給中國徐瑛彬，無緣挺進賽事男單16強。賽後莊智淵透露，「奧運後已經1個月沒練球，沒準備所以打起來放鬆，接下來可能不會參與中國大滿貫賽，將重心放在培育自家球館的年輕選手為主。」

從17歲披上中華隊戰袍，一路戰到如今的43歲，莊智淵在此次巴黎奧運「最後一舞」後，正式告別國家隊舞台，但這位奧運六朝元老未來仍將持續培育後進，此次花都之旅就帶著自己的徒弟「柚子同學」高承睿站上五環殿堂，也被視為傳承象徵。

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在巴黎奧運結束後，莊智淵在此次WTT冠軍賽澳門站以遞補身份參賽，但首戰敗北無緣男單16強，他透露，「由於巴黎奧運後自己將近1個月沒練球，因此心態上很放鬆，跟之前的比賽感覺很不一樣。

接下來莊智淵預料將不會參與9月底於北京開打的中國大滿貫賽，將全力培育自家球館的年輕選手，10月初在杜哈支線賽，莊智淵將迎接轉任教練後的處女秀。

至於WTT冠軍賽澳門站其餘台灣選手賽程方面，今日「台灣一姐」鄭怡靜將在女單16強戰交手泰國好手，現年27歲、世界排名第39位的帕拉蘭(Orawan Paranang)。

「小林同學」林昀儒則將在男單16強碰頭世界排名第23位，來自瑞典的卡爾柏格(Anton Kallberg)，另外高承睿則將交手世界排名第7位的中國好手林高遠，爭取晉級男單8強門票。

▲莊智淵與徒弟高承睿。（圖／記者李毓康攝）