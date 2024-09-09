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女神Mika驚喜回歸　台北戰神啦啦隊還有樂天菲菲、味全龍沛沛加盟

▲台北戰神啦啦隊Mika回歸，菲菲、沛沛正式加盟。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神啦啦隊「競技女神」Mika回歸。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台新育樂今宣布台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders陣容再升級，補強三位女神，包含今年7月離隊的「競技女神」Mika重磅回歸、味全龍啦啦隊「長腿女神」沛沛，以及樂天女孩「回眸女神」菲菲，Taishin Wonders全體陣容升級為13名女神與1名練習生，加上6位男神，共20位成員聯手應援，為新賽季的戰神主場再添豐富的視覺饗宴。

戰神啦啦隊今年7月宣布競技女神Mika離隊消息，當時係因其生涯規劃將加入樂天女孩，礙於無法雙棲的規定故離隊，如今樂天女孩宣布開放雙棲的好消息，第一時間受邀回歸的Mika心情彷彿坐了雲霄飛車，「從離開的難過，到現在能重新回來真的相當開心。」

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今年戰神首開籃壇創舉招募男性成員，於演出內容將加入多元競技技巧，身為競技女神的她感到非常期待，「對我來說是一大挑戰，繼續創造更精彩的演出給大家，帶著團隊一起飛高高！」於前陣子離隊後轉換棒球應援的Mika，相當感謝球迷持續到棒球場支持，讓她倍感窩心，她也暖心喊話，「一整年棒籃賽季都能見到大家了，我們球場見。」

樂天女孩首度開放雙棲，Taishin Wonders立即網羅回眸女神「菲菲」加入，臺北戰神啦啦隊Anny安妮總監認為「菲菲散發的氣質以及舞蹈系出身，筋開腰軟下腰、翻滾也都難不倒，能為演出增添許多特色，內在與外在都相當契合Taishin Wonders。」

菲菲自2019年加入LamiGirls開啟啦啦隊生涯，於2023年擔任Rakuten Girls副隊長，今年更升任白隊隊長，外型亮眼氣質出眾的她，受封回眸女神，談及加入的過程，菲菲相當欣賞Taishin Wonders整體風格，「舞蹈曲風多變，女孩們在表演時都散發魅力，也是我相當嚮往的。」

於上週首次加入團隊練舞的她，興奮的說，「好像重回學生時期，大家一起練舞的感覺，非常開心。」此外，戰神今年延攬男生加入，於未來的表演將融合其他表演藝術元素，對此菲菲也非常期待，「身為舞蹈科班出身，希望能將過去所學的翻滾元素加入，讓大家看到不一樣的我，我也可以有帥氣動感的一面。」即將迎接籃球新賽季，她也喊話一路支持他的粉絲朋友們，「接下來我會在臺北戰神等你們哦！我們不見不散。」

長腿女神沛沛過去擔任Pilots Crew兩年，於今年轉戰Taishin Wonders開啟職籃啦啦隊第三賽季，自幼開始學舞的沛沛，各式舞風都難不倒她，曾任藝人舞者，自綜藝節目甚至小巨蛋舞台都能看到她的身影，對於新賽季Taishin Wonders演出規畫充滿期待的沛沛說，「加入男生成員，演出的風格會更多元，對我來說是全新挑戰，我會全力以赴帶來驚豔的表演。」目前也為味全龍啦啦隊的她，號召球迷們能一整年都到球場支持自己，「謝謝大家一路的支持，未來無論棒球場還是籃球場，希望能與你們留下更多珍貴、有趣的回憶。」

台北戰神啦啦隊Taishin Wonders 20位成員，緊鑼密鼓為了新賽季準備中，屆時台北戰神開幕戰也將全員出動，帶來男女精彩的合舞表演，於節間、暫停時間也將帶來全新舞蹈，期待與戰友們共創新賽季的美好回憶，一同為台北戰神加油。

▲台北戰神啦啦隊Mika回歸，菲菲、沛沛正式加盟。（圖／台北戰神提供）

▲樂天女孩菲菲、味全龍小龍女沛沛也正式加盟戰神啦啦隊。（圖／台北戰神提供）

關鍵字： Mika菲菲沛沛啦啦隊女神台籃台北戰神

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