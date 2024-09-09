獨行俠Kyrie表弟來台打球　艾賽亞加盟PLG高雄鋼鐵人

▲NBA球星獨行俠球星厄文的表弟艾賽亞加盟鋼鐵人。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人今(9)日簽下190公分，98公斤的控球後衛美籍洋將「艾賽亞」(Isaiah Briscoe)，艾賽亞為NBA球星達拉斯獨行俠明星控衛厄文(Kyrie Irving)表弟。艾賽亞現年28歲，畢業於NCAA一級名校肯塔基大學，同期隊友包含目前效力沙加緬度國王的福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk），以及邁阿密熱火積極培養的內線支柱阿德巴約(Bam Adebayo)，大學期間表現有不錯的成績，繳出場均12.1分、5.4籃板、4.2助攻，也曾拿下 2014 年 FIBA 美洲 U18 錦標賽上奪得金牌。

艾賽亞於2017年開始了他的職業籃球生涯。自此以來，他不斷在各大聯賽中證明自己的價值，包括效力於NBA奧蘭多魔術隊、愛沙尼亞、波蘭、以色列、義大利和希臘的職業籃球隊，曾於愛沙尼亞聯賽奪得金盃，並於那個賽季繳出場均14.9分、4.3助攻、2.1抄截的成績單，三分命中率更維持四成以上，2023-2024賽季，艾賽亞於希臘籃球聯賽繳出12.6分、4.7助攻，展現了領袖風範和出色的球技。

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總教練邱大宗表示，艾賽亞厚實的身體素質及後衛技能，且球風強悍，期待艾賽亞的加入能夠串聯年輕隊伍打出強硬態度拼出希望，爭取更好的成績。

