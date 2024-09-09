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周儀翔疑似酒駕拒測　同車呂政儒聲明致歉

▲「男模射手」呂政儒加盟新北國王。（圖／新北國王提供）

▲周儀翔捲入疑似酒駕自請離隊，同車的呂政儒也發聲明致歉。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃桃園璞園領航猿球星，有台灣LBJ稱號的周儀翔，傳出在8月26日因為疑似酒駕，且拒絕員警酒測，遭開罰新台幣18萬元並吊照扣車。稍早周儀翔已經選擇自請離隊。至於同車另一名球星，新北國王「男模」呂政儒，稍早也在個人社群發表聲明致歉。

呂政儒以聲明方式表示，「首先在此向社會大眾深表歉意，由於我個人的行為，對社會造成了不良影響，也很抱歉，讓支持我的人失望了。」

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「身為職業運動員，我應當以身作則，卻未能謹慎行事，未盡義務督促他人，這不僅是對自身安全的漠視，更是對他人生命和財產的極大威脅，我的行為辜負了大家對我的期望，也與我作為運動員應背負的社會責任背道而馳。」

「我將以更加嚴格的標準要求自己，並且虛心接受聯盟及球團的一切懲處，再次與社會大眾及所有支持我的人道歉,也十分抱歉估用社會資源，再次深深致歉，讓大家失望了。」呂政儒如此寫道。

現年38歲的呂政儒，過去3季都在高雄鋼鐵人效力，這個休賽季則剛剛轉戰TPBL職籃新北國王效力。上賽季呂政儒平均可攻下12.9分、2.7籃板、2.8助攻。

▲周儀翔捲入疑似酒駕自請離隊，同車的呂政儒也發聲明致歉。（圖／取自呂政儒Facebook）

▲呂政儒聲明致歉。（圖／取自呂政儒Facebook）

關鍵字： 周儀翔領航猿酒測台籃PLG呂政儒

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