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快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

▲▼中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲高承睿在WTT冠軍賽澳門站面對中國強敵林高遠，爆冷奪勝挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024 WTT冠軍賽澳門站，12日「柚子同學」高承睿在男單16強賽交手中國強敵林高遠，高承睿開賽展現強大氣勢，先以11比7搶下首局後士氣大振，隨後以11比6、9比11、11比9，總局數3比1上演大爆冷，以總局數3比1擊敗世界第7的林高遠，強勢挺進澳門站男單8強。

年僅19歲的「柚子同學」高承睿，首戰驚險逆襲擊敗強敵安宰賢，不過今日在16強賽交手現年29歲，世界排名高居第7名的林高遠，希望爭取晉級8強資格。

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第1局開賽高承睿打來相當穩健，一度以6比4壓制林高遠，隨後高承睿更是火力全開，以11比7搶下首局。

第2局高承睿在2比2情況下，又是連拿4分氣勢大振，隨後高承睿逼出10比6的4個局點，順利以11比6取得「聽牌」總局數2比0領先。

高承睿在取得聽牌優勢下，第3局持續與林高遠僵持，林高遠喊出暫停後嘗試穩住陣腳，但高承睿連拿5分逆轉9比6領先，不過林高遠找回節奏，連拿4分逆轉10比9取得局點，最終林高遠後來居上11比9拿下此局。

找回節奏的林高遠，在第4局強勢取得6比1領先，隨後雙方激烈攻防，高承睿展現韌性追成9比9平手。隨後更強勢逼出賽末點，最終11比9完成大逆襲，以總局數3比1擊敗世界第7的林高遠，強勢挺進澳門站男單8強。

高承睿賽後表示，「感覺蠻不可思議的，原本設定贏一局就算達標，沒想到能贏下來。」至於下一戰將遭遇瑞典強敵莫雷加德(Truls Moregard)，高承睿則透露，「對他沒贏過，上個月他才拿下奧運銀牌，我會以拚搏的心態迎接此戰。」

關鍵字： 高承睿桌球WTT澳門站

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