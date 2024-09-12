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WNBA女籃最強得分機器！　威爾森創956分單季得分新高

記者杜奕君／綜合報導

WNBA史上最狂「得分機器」12日正式誕生！今日在達拉斯王牌以86比75擊敗印第安那狂熱之戰，王牌隊主力中鋒威爾森(A'ja Wilson)全場狂砍27分、12籃板、2抄截、3阻攻，更一舉以本賽季個人總得分956分，刷新聯盟史上的例行賽單季總得分新高紀錄，距離單季破千分紀錄，也僅剩時間問題。

現年28歲，身高193公分的威爾森，過去兩季都幫助王牌隊奪得WNBA年度總冠軍，日前落幕的巴黎奧運，她也成為美國女籃不動禁區主力，幫助球隊勇奪本屆五環殿堂女籃金牌殊榮。

在奧運結束後，回到WNBA賽場的威爾森表現依舊維持高檔，今日對上狂熱之戰，威爾森全場不僅拿到27分、12籃板、2助攻、2抄截、3阻攻，更在第2節用一記罰球線附近精準跳投，打破上季由勞伊德(Jewell Loyd)所保持的單季939分聯盟紀錄。

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值得一提的是，勞伊德上季用38場例行賽拿到939分，至於威爾森目前則僅出賽35場，單季總得分就來到956分，目前例行賽還剩4場情況下，威爾森很有機會成為WNBA史上首位單季總得分破千分的好手，完成史詩級紀錄。

▲▼美國女籃威爾森。（圖／達志影像／美聯社）

▲日前才幫助美國女籃拿下奧運金牌，威爾森今日又打破WNBA單季總得分新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 威爾森WNBAA’ja Wilson

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