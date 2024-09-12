快訊／鄭怡靜打趴泰國一姐　挺進WTT冠軍賽澳門站女單8強

▲鄭怡靜挺進WTT冠軍賽澳門站女單8強。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2024 WTT冠軍賽澳門站，12日「台灣一姐」鄭怡靜在女單16強賽率先登場，交手交手泰國好手，現年27歲、世界排名第39位的帕拉蘭(Orawan Paranang)。最終鄭怡靜以11比7、12比10、10比12、11比6，總局數3比1順利闖進女單8強。

現年32歲，目前世界排名暫居第10位的鄭怡靜，此次在巴黎奧運女單8強止步，此次在WTT冠軍賽澳門站賽事，則是再度於女單賽事上陣，希望持續力拚佳績。

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開賽首局雙方你來我往，但鄭怡靜一次正手強勢出擊卻出現失誤，讓對手以3比2取得領先，但隨後鄭怡靜穩住陣腳，一度連拿4分以8比4逆轉超前，鄭怡靜強勢出擊首局以11比7收下。

第2局鄭怡靜開始左右大範圍調動，率先取得2比0開局，但帕拉蘭持續強勢追分，所幸鄭怡靜此時正手逐漸回穩，連拿兩分壓制對手，但帕拉蘭持續攻擊鄭怡靜反手，又追成8比8局面。

所幸鄭怡靜隨後強勢連拿兩分，又以10比8搶下局點，但帕拉蘭展現泰國一姐霸氣，成功連續化解兩個局點追平，所幸鄭怡靜再度靠著對手失誤逼出局點，此局順利以12比10拿下。

取得總局數2比0絕對優勢下，鄭怡靜在第3局開打一度遭遇亂流落後3分，但鄭怡靜連續強勢回擊逆轉7比6超前。帕拉蘭喊出暫停後，又與鄭怡靜開始纏鬥，帕拉蘭連拿3分取得局點，鄭怡靜靠著經驗成功化解危機，但帕拉蘭仍以12比10順利拿下此局。

第4局鄭怡靜重新找回霸氣，開局就是連拿8分徹底壓制對手，但帕拉蘭展現韌性追到4分差，不過鄭怡靜仍順利逼出5個賽末點，最終順利以11比6拿下此局，最終總局數3比1挺進本站女單8強。